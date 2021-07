- Vendsyssel ligger i et område, hvor det er rigtig svært at drive en eliteklub i badminton. De gør det på deres måde, og det er stærkt, at de holder badminton i live i den del af Danmark, siger Niclas Nøhr, der glæder sig til at tørne ud for sin nye klub. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nye klubber giver Nøhr ro i maven

Sport Sjællandske - 01. juli 2021 kl. 06:29 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Da Greve Badminton i februar meldte ud, at der ikke var penge til at forlænge kontrakterne med spillerne, var det skidt nyt for mønboen Niclas Nøhr, der lever af sin sport.

De fleste andre klubber i Badmintonligaen havde nemlig allerede indgået aftaler for den kommende sæson, men i sidste øjeblik lykkedes det alligevel den rutinerede doublespiller at finde en arbejdsgiver.

Fredag udløb fristen for klubskifter, og samme dag blev Niclas Nøhr enig med Vendsyssel Elite Badminton om en kontrakt.

- Alt det med Greve kom så sent, at de andre klubber havde deres løntunge spillere på plads, så det var svært at finde et sted, hvor jeg kunne få, hvad jeg syntes, var rimeligt ud fra, hvad jeg skulle bruge af tid, siger 29-årige Niclas Nøhr.

- Vendsyssel kunne godt bruge en ekstra herre, så vi fandt en god løsning, og så kom de med et godt tilbud.

Hvor mange kampe Niclas Nøhr kommer til at spille for vendelboerne ved han endnu ikke, men han håber at kunne bidrage til holdets jagt på DM-medaljer.

- Der er ingen tvivl om, at Vendsyssel har været blandt de bedste hold i de sidste par sæsoner, men det er ikke »bare lige« at vinde DM, siger Niclas Nøhr.

Det ved de alt om i Vendsyssel, og så sent som i sidste uge måtte de nøjes med den utaknemmelige fjerdeplads ved Final 4 - selv om de vandt grundspillet for Team Skælskør.

- Vendsyssel har efterhånden prøvet nogle ting som hold, og er ved at være der. Jeg tror også, at de lærte noget til Final 4 i Brøndby. Og forhåbentlig kan jeg være med til at hjælpe dem til at tage det sidste ryk, siger Niclas Nøhr.

Udover kontrakten med Vendsyssel kan Niclas Nøhr også se frem til sin første klubsæson uden for landets grænser.

Efter sommerferien debuterer han nemlig i den tyske Bundesliga for Blau-Weiss Wittorf Neumünster.

- Det glæder jeg mig også til. Jeg vil gerne prøve noget andet og snakkede også med klubber i Sverige og Schweiz. Der er ikke lige så god økonomi i det, som i Danmark, men jeg fik en god aftale og skal kun spille 11 af de 20 holdkampe. Desuden spiller man bedst af fem sæt til 11 i Tyskland, så det er ikke lige så hårdt, siger Niclas Nøhr, der glæder sig over at have fået en stor del af økonomien på plads til et år mere i det internationale badminton cirkus.

- Nu ser det fornuftigt ud - afhængig af skader selvfølgelig. Så jeg har lidt ro i maven nu. Og til næste sæson igen står jeg forhåbentlig med endnu bedre muligheder, siger mønboen.

Lige nu agerer Niclas Nøhr sparringspartner for OL-deltagerne på landsholdets daglig træning i Brøndby, men efter legene i Tokyo er han klar til at selv at komme lidt mere i fokus.

Og han ser frem til en spændende sidste del af 2021 med et hårdt internationalt program.

- Noget af det første er DM til august, i efteråret er der både Sudirman Cup og Thomas Cup (VM for blandede hold og herrehold, red.), og til december er der VM individuelt, siger Niclas Nøhr, der håber at være med til det hele.

- Jeg forventer da at være med til Sudirman Cup, og jeg håber også at være i spil til Thomas Cup. Der skal bruges tre singlespillere og fire doublespillere, og så er der plads til tre mere i truppen, og så kommer det jo an på, hvordan landstrænerne vil gardere sig, siger Niclas Nøhr.

Sudirman Cup spilles i Finland fra 26. august til 3. september, mens Thomas Cup og Uber Cup (VM for kvindehold, red.) spilles i Aarhus fra 9.-17. oktober