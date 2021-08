Harboe Arena Slagelse er igen scene for en betydningsfuld kamp, når Young Boys FD kommer på besøg i 3. divisionspremieren lørdag eftermiddag. På billedet byder Slagelse-spillerne velkommen til de unge U19-spillere fra FC København i en af sommerens træningskampe. Foto: Noah Tielemann

Nye hold og navne i 3. division

Hele otte »nedrykkere« og fire oprykkere er at finde i dansk fodbolds nyskabelse, 3. division. Eller skal man rettere kalde det for genrejsning, da der tilbage i 80'erne fandtes netop en 3. division.

12 hold, der skal kæmpe om to oprykningspladser og undgå fire nedrykningspladser, men hvem der kommer til at tage hvad, vil være et åbent spørgsmål langt ind i turneringen.

For Slagelse B&Is vedkommende er man én af de mange nedrykkere, og allerede i de to første runder starter vestsjællænderne med at møde to af oprykkerne. Startende med det tidligere Silkeborg KFUM, som nu kalder sig Young Boys FD (Football Development), og weekenden efter er det så Karlslunde.

- Young Boys er jo en helt ny modstander for os, og hvor langt vi er i forhold til hinanden, er svært at sige. Vi har set noget video af dem, og der er den del spillere, vi ikke kender. De har også en lav gennemsnitsalder og har en ambition om at træne seks gange om ugen, så det er måske meget godt at møde dem nu, inden de for alvor kommer op i det gear, siger Slagelse-træner Zouher Abdullatif.

Slagelses cheftræner har haft pæn succes de seneste tre kampe.

Først gik det træningsmæssigt ud over Holbæk og FA 2000, og senest blev fynske Tarup-Paarup slået ud af pokalturneringen.

- De tre kampe gav fine svar. Men vi mangler dog at yde en god præstation i mere end 35-45 minutter. I en kamp, hvor det gælder tre point, er det ikke nok at spille én god halvleg. Men det tager også tid at finde midlerne til at stå imod dårlige perioder, og vi er ikke så sammentømret, som den måde Slagelse ellers altid har været kendt for, erkender Zouher Abdullatif.

Cheftræneren er dog meget fortrøstningsfuld og spændt op til sæsonpremieren på hjemmebane.

- Jeg har sommerfugle i maven, og der er jo plads nok til rigelig mange, siger han med et grin.

- Nej, vi glæder os og er spændte, og det er meget naturligt. Men jeg er ikke bekymret, selv om vi næsten kommer med et nyt hold mod et nyt hold i en ny sæson. Der er 5-10 spørgsmål, der stadig mangler svar, konstaterer han.

Hvor mange af svarene, der dukker op lørdag eftermiddag foran forhåbentlig mange tilskuere, tør han ikke spå om. Men han kommer i hvert fald til at kaste en del unge og uprøvede spillere i ilden.

- Jeg er mega spændt på, hvordan de unge klarer sig. Det kan blive helt fantastisk, men det kan også gå modsat. Og sådan er det i fodbold. Det kan også være, at vi står efter tre kampe, og alle vil have, jeg igen skal være børnetræner. Vi kan også have vundet tre kampe, og alle vil have, jeg skal være landstræner. Det er dét, jeg elsker. Folk har en holdning til det, bare det ikke bliver personligt, lyder det fra Abdullatif, der blot håber, at spillerne er tændte og at de kommer med det rigtige udtryk.

Han forventer at have forsvarsklippen Jean-Claude Bozga tilbage, men han skal formentlig bruge nogle kampe på at spille sig i form.

- Vi har også Mikkel Petersen med igen, mens Jacob Christensen stadig mangler lidt form. Lige til lørdagskampen står vi dog meget godt. Det er kun Oussama Djafer-Bey, der har en lille skade, konstaterer Slagelse-træneren.

Han giver efter alt at dømme debut til Nikodem Kowalski, Cömert Aga Öcal og ikke mindst Ahmad Traoré, der har gjort det godt de seneste par kampe.

- Giv mig flere af Traoré's type. Jeg elsker at arbejde med den slags spillere, der har et uforløst potentiale. Men det lægger selvfølgelig også lidt pres på mig selv, for der er et arbejde, der skal gøres, indrømmer Slagelse-træneren, der har 38 seniorspillere at tage af - heraf 24 i divisionstruppen.

Der er også comeback i den røde trøje til Rasmus Grosen og Anders Kaiser, mens angriberen Abdul endnu mangler sit certifikat fra Portugal.