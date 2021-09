Mathias Holm (t.v.) er på vej tilbage fra sin skulderskade. Næstved-kanten kan dog se frem til mere konkurrence om de offensive pladser, når han bliver spilleklar, for klubben er meget tæt på at have papirerne klar på den nye erobring, Ertugrul Teksen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny venstrefod i stalden

Ertugrul Teksen er en offensiv, venstrebenet spiller, der som ungdomsspiller gjorde sig i både Brøndby og Lyngby. Han fortsatte i Lyngby som senior og opnåede her tre superligakampe og fire i superligaens nedrykningsspil for godt et år siden.

- Vi lærte ham at kende allerede for et stykke tid siden og prøvede at få ham herned fra Lyngby. Han var egentlig interesseret, men ville på det tidspunkt hellere have et fodboldeventyr i Tyrkiet. Men det gik vist ikke rigtig, som han havde håbet på, fortæller Dinesen om Teksen, der også har repræsenteret det tyrkiske U16-landshold fem gange.