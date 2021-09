Se billedserie Mikkel Hyldebo blev ny træner for Næstved Herlufsholm ad omveje. Egentlig var det Dan Hansen, der skulle have afløst Tomas Laursen på posten, men han sprang fra på grund af en familieforøgelse, og så trådte assistenten til. Foto: Næstved Herlufsholm Håndbold

Ny træner kræver fart over feltet

23. september 2021

Tre divisionskampe og en pokalkamp. Det var alt, hvad det blev til for Næstved Herlufsholms håndboldherrer i sidste sæson, inden den blev lukket ned som følge af coronapandemien.

Sydsjællænderne har altså ikke spillet en tællende kamp siden 3. oktober 2020, men fredag aften er det endelig tid igen.

- Vi glæder os alle sammen helt vildt, siger Næstved Herlufsholms nye træner Mikkel Hyldebo, der håber på en bedre start for holdet end for et år siden.

Dengang tabte det lokale 2. divisionshold sæsonpremieren på hjemmebane mod Rødovre med 30-31, og det blev også til knebne nederlag i de efterfølgende to kampe mod Stadion og FIF.

En sejr over Dianalund/Tersløse og uafgjort mod Ajax' andethold i sensommerens to træningskamp giver dog Mikkel Hyldebo tro på, at tingene udvikler sig i den rigtige retning.

- Det er gået rigtig fint. Det er altid svært at snakke ambitioner, men vi arbejder rigtig hårdt på at blive rigtig dygtige, og så skulle vi gerne kunne spille med i den øverste del af rækken. Men der er mange gode hold, og jeg er fortaler for, at vi tager én kamp af gangen og forbereder os godt på hver enkelt modstander, siger træneren, der betragter premieremodstanderne fra Rødovre som et af de gode hold.

- De har dygtige bagspillere, en stærk streg og en god målmand. Så det bliver en svær kamp, men hvis vi får sat os på tingene, så tror jeg på, at vi kan hive de to point, siger Mikkel Hyldebo.

I forhold til sidste sæson har Næstved Herlufsholm i det store og hele holdt sammen på truppen.

Mikkel »Døve« Pedersen er godt nok stoppet for at fokusere på sit job som selvstændig fysioterapeut, men til gengæld er Simon Jensen begyndt igen, og Mikkel Hyldebos lillebror Mads er kommet til.

- Og så er der jo stregspilleren Kaare Ravn Larsen. Han har kun spillet tre kampe for Næstved Herlufsholm, så han er sådan set også ny. Og han er virkelig en fremragende spiller som bliver spændende at følge, siger Mikkel Hyldebo, der forsøger at sætte sit præg på sit nye hold.

- Næstved Herlufsholm har været kendetegnet ved et rigtig stærkt forsvar og en god første bølge i kontrafasen. Men vi skal være bedre endnu. Så vi arbejder på lave lidt om på forsvaret og blive dygtige til anden bølgen også. Så der kommer mere fart over feltet, lover træneren.

- Det kommer en fejl, eller to, eller tre. Men det bliver opvejet af alle plusserne. Vi har spillerne til det, de er i god form og kan godt lide at løbe, så vi vil forsøge at køre modstanderne møre.

Præcis hvor meget fart, der kommer på, kan man få at se fredag klokken 19.30 i Herlufsholms Idrætscenter.