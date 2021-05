Tobias Pedersen (t.v.) og Næstved undgår at krydse Farø-broen for at møde Mikkel Andersen (th) og Nykøbing FC i den kommende sæson. Men sydsjællænderne skal til gengæld over Storebæltsbroen en del gange. Foto: Jens Wollesen

Ny træner er på trapperne

- Det bliver fantastisk. Vi kan jo se, hvor spændende det har været i superligaen og 1. division (NordicBet Ligaen, red.) med et grundspil og et slutspil. Det får vi også, og det vil give spænding til sidste spillerunde for de fleste. Skulle man være et par point efter for at komme i slutspil eller nogle over for at undgå nedrykningsslutspil, kan der hele tiden nå at ske noget, siger Peter Nielsen.