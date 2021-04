Rasmus Søjberg Pedersen har allerede slået sit navn fast i 2021. Her ses han i aktion i et cykelløb i Snoldelev. Foto: Claus Ljungdahl

Send til din ven. X Artiklen: Ny topplacering til lokalt team Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny topplacering til lokalt team

Sport Sjællandske - 12. april 2021 kl. 22:08 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Klaveret spiller i øjeblikket for det fusionerede Slagelse/Næstved-mandskab, der har fået en flot start på den nye cykelsæson. Søndag blev det således til holdets femte placering i top 10, da CO:PLAY Grand Prix 2021 blev afviklet i Odsherred.

Igen var stortalentet Rasmus Søjberg Pedersen på blot 18-år, der leverede varen og kørte en ottendeplads hjem i en bidende kulde, hvor det blandt andet sneede, da startskuddet lød til det nordsjællandske løb. Dermed kørte cykelrytteren fra Esbjerg i top 10 for tredje gang i 2021. Han blev nemlig også nummer fem og nummer ni ved sidste weekends åbningsløb i henholdsvis Værløse og Herning.

Holdets sportsdirektør, Henrik Stegmann, er da også meget tilfreds med starten på den nye sæson, og han er især begejstret for sin unge vestjyske guldfugl.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, tror jeg. Det er den bedste præstation af en rytter, der rykker op fra U19 og op på mit hold i alt den tid, jeg har haft mit hold i. Endda vil jeg måske sige i A-klassen generelt i år. Det er helt klart en "upcoming man," der er kommet her, siger Henrik Stegmann.

Det er ikke ligefrem god kost for cykelryttere, når temperaturen siger blot et par grader over frysepunktet med dertilhørende sne og slud. Ikke desto mindre var det vejrforholdene under søndagens løb, og derfor er O.B. Wiik-chefen også meget tilfreds med holdets resultat, når man tager omstændighederne i betragtning.

- Vi havde jo lidt problemer undervejs. Vi mistede et par ryttere ved punkteringer, men problemet var, at mange af rytterne var så godt pakket ind i tøj, ligesom mange andre også var. Så man kunne nærmest ikke se, når der var en punktering. Jeg vil sige det sådan, at det var et af de værste løb, jeg har været med til nogensinde. Er du sindssyg, hvor var det koldt, men så er det jo godt, at vi havde en rytter som Rasmus (Rasmus Søjberg Pederen, red). Det var lige et vejr for ham, for han er virkelig god i den slags vejr, afslutter Henrik Stegmann.

Larsen nummer 36 Også den lokale Slagelse-helt Niklas Larsen havde en hård dag på kontoret. Det så ellers længe godt ud for Uno-X-rytteren, der på et tidspunkt undervejs i løbet lå alene i front foran en større gruppe. Desværre for det danske OL-håb på banen var det dog netop en punktering kort før mål, der blev afgørende, og i stedet blev han hentet af gruppen bagfra, hvor Rasmus Søjberg blandt andet sad i. Faktisk endte punkteringen med at koste Niklas Larsen så meget, at han kom i mål over tre minutter efter den første mand over stregen og blev nummer 36.

Løbet blev vundet af Tobias Mørch Kongstad fra Riwal Cycling Team, da han besejrede Marcus Sander Hansen fra BHS - PL Beton Bornholm i en spurt, mens William Blume Levy fra Team ColoQuick rundede podiet af.

O.B. Wiik havde i alt syv mand til start i Odsherred. Det var dog kun Rasmus Søjberg, der formåede at gennemføre løbet i det noget utraditionelle forårsvejr.