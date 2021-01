Se billedserie Frederik Hougaard imponerede i sin første hjemmekamp for Team FOG Næstved og var afgørende for, at man vandt over Bears Academy i en kamp, hvor ikke alle Team FOG-spillere ramte niveau. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ny styrmand viste vejen for Team FOG

Sport Sjællandske - 17. januar 2021 kl. 17:29 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved har fået en ny gulvgeneral i skikkelse af Frederik Hougaard Nielsen, der viste sine lederegenskaber i sin første hjemmekamp for Team FOG Næstved, da man besejrede Bears Academy 88-81.

Team FOG Næstved har traditionen tro kæmpet med at finde den spillemæssige melodi i denne sæson, men nu ser det ud til, at det kan komme til at spille på alle tangenter for sydsjællænderne. Der nemlig kommet ny kapelmester til orkesteret på banen.

Frederik Hougaard Nielsen hjemmebanedebuterede mod Bears Academy med en præstation, der ikke efterlader nogen tvivl om, at han kommer til at sætte en ny standard for, hvordan Team FOG Næstved kommer til at spille basket fremadrettet.

Tempo i angrebsspillet har i denne sæson været et problem for Team FOG Næstved, der i mange kampe på fodslæbende og tempodræbende vis har driblet luften ud af bolden, i stedet for at sætte tempo i afleveringerne for på den måde at skabe gode afslutningsmuligheder.

Da Frederik Hougaard kom på banen piskede han straks tempoet i vejret, og gang på gang drev han bolden frem i et tempo, så holdkammeraterne ikke havde andet valg end at tage benene på nakken og forsøge at følge med. Faktisk så man flere af de store folk hos Team FOG Næstved stå og hive efter vejret, ligeså snart der var et kort spilstop.

Selve kampen mod Bears Academy var ikke nogen større spillemæssig oplevelse. De østjyske talenter formåede længe at hænge på med en ihærdig indsats, og akademibjørnene kom såmænd også foran i fjerde og sidste quarter.

Det var så her, at Frederik Hougaard Nielsen for alvor begyndte at træde i karakter. Der blev dækket aggressivt forsvar, og tempoet forblev højt men kontrolleret med Frederik Hougaard som den styrende spiller.

Faktisk var søndagens ligakamp på mange måder en gentagelse af midtugens pokalkamp mellem de to hold. Den kamp gik i forlænget spilletid, før Team FOG Næstved trak det længste strå, men helt så galt gik det ikke søndag. Her tog Team FOG Næstveds to landsholdsspillere over, da der var mest pres på. Frederik Hougaard fik sat landsholdskammeraten Philip Hertz op til to afgørende trepointsscoringer, og de sluttede Bears-håbet om det, der ville have været en overraskende men helt fortjent sejr.

Efter kampen var cheftræner Arnel Dedic ikke tilfreds, men der var dog enkelte roser at dele ud af.

- Frederik var den eneste spiller, jeg så levere konsekvent igennem hele kampen. Så har vi også en spiller som Hertz, der træder i karakter, da det gjaldt, siger Arnel Dedic, der er begejstret for sin nye guard.

- Jeg er meget tryg ved at lade Frederik spille mange minutter allerede i denne kamp. Han bringer en masse sikkerhed i vores spil og fremfor alt en masse energi. Det en spiller, som jeg meget let kan forelske mig i, siger Arnel Dedic.

Genstanden for de mange rosende ord, Frederik Hougaard, føler selv, at der stadig er plads til forbedringer på trods af 10 assists, fem steals og syv point.

- Der mangler noget på formen. Jeg er godt nok træt efter den her kamp. Det er specielt i forhold til angrebsspillet, at jeg kan mærke, at benene mangler lidt. Det er ikke noget problem at dække forsvar, men det kan blive bedre offensivt, siger Frederik Hougaard, der allerede er faldet godt ind i spillet.

- Der er blevet taget super godt imod mig fra de andre på holdet, og det har gjort det nemt at gå ind og spille. Det var lidt en udfordring i pokalkampen, men jeg føler allerede, at det blev bedre i dag, siger Frederik Hougaard.

Han er positiv omkring niveauet på de øvrige medspillere, der ellers så lidt svingende ud i søndagens kamp.

- Der er nogle virkelig dygtige spillere her på holdet, så jeg er sikker på, at vi nok skal finde ind i et godt samarbejde. I dagens kamp synes jeg også, at de unge gutter fra Bears Academy fortjener ros. De spillede virkelig en flot kamp, siger Frederik Hougaard.