Ny stregspiller kommer ikke for at hygge

Med sine 192 centimeter og 100 kilo har Kaare Ravn Larsen i hvert fald gode fysiske forudsætninger for at blive en gevinst for Næstved Herlufsholm.

- Jeg er en stor og stærk dreng, men jeg er samtidig god til at flytte mig, siger Kaare Ravn Larsen, der er klar til at give den en skalle både offensivt og defensivt.

- Jeg har haft nogle rigtig gode snakke med Jens og Tomas, og jeg var meget imponeret over det, de kom med. I forhold til, at det er 2. division, er det meget seriøst med ting som styrketræning og madordning, og jeg har også kun hørt godt om klubben fra de folk, jeg har snakket med, siger Kaare Ravn Larsen.

- Det passer rigtig godt sammen med de ting, jeg gerne selv vil opnå. Så jeg kommer ikke til Næstved Herlufsholm for at hygge mig. Så kunne jeg lige så godt have spillet et sted i København, hvor jeg bor, siger han.