Ny storsejr trods bedre modstandere

- Michael Them har tidligere spillet i Badmintonligaen for Odense, så vi vidste godt, at de kampe han var med i, kunne blive vanskelige, siger Morten Prüsse, der var fint tilfreds med 3-1 føringen.

- Vi ville gerne tage brodden af dem fra start, så de måske følte, at der ikke rigtig var noget at komme efter, siger han.

Slagelse snuppede også sejrene i de to damedoubler, og var tæt på også at gøre rent bord i herredoublerne.

- Vi afventer en udmelding fra Badminton Danmark, men der kommer jo nok en pause fra turneringer. Vi skulle ellers have mødt de to andre tophold i de næste par kampe, så det er et irriterende break. Men vi må jo forsøge at holde den kørende med træning på en eller anden måde, hvor vi max er 10 personer, siger Prüsse.