Team FOG Næstved-spillerne Jeppe Madsen (t.v.), Frederik H. Nielsen og Brevin Pritzl får snart selskab af Akim-Jamal Jonah fra Tyskland. Foto: Per Christensen

Ny stor mand i Næstved

Sport Sjællandske - 25. oktober 2021 kl. 12:30 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Amerikanske-kenyanske Alonzo Nelson-Ododa nåede kun at spille en enkelt kamp for Team FOG Næstved, inden en knæskade betød, at han måtte stå over de næste kampe.

Den betød desværre også for både spiller og klub, at han måtte rejse hjem, da skaden så værre ud end som så.

I stedet har sydsjællænderne hentet en endnu større spiller ind til centerpositionen under kurven. Nelson-Ododa var 2,06 meter høj, men han bliver overgået af tyske Akim-Jamal Jonah på 2,10 meter.

Den 22-årige center har senest spillet i den næstbedste, tyske række, kaldet Pro A, hvor han har spillet for Erdgas Ehingen. I sidste sæson blev det til 7,86 point og 6,57 rebounds i snit pr. kamp. Han nåede også lige at spille få kampe for Vfl Kirchheim Knights, inden Næstved-holdet fandt ham, og nu håber sydsjællænderne at få ham klar til torsdagens hjemmekamp mod Svendborg Rabbits.

- Vi har jagtet en stor mand som erstatning for Alonzo. Jeg er glad for, at vi har kunne hente Akim ind. At finde en stor mand, som ikke er amerikaner, er ikke det nemmeste, så det er dejligt, at vi er lykkedes med opgaven, siger Team FOG Næstveds træner, Andy Hipsher.