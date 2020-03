Jonas Lendal gjorde en god figur, mens han var på banen for Næstved Herlufsholm, men både han og resten af holdet havde det svært. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ny nedtur for Næstved Herlufsholms mænd

Det går ikke Næstved Herlufsholms vej her i 2020. Sydsjællænderne havde inden sæsonen et håb om og en tro på en topplacering og måske endda spille med om oprykning, men masser af modgang på denne side af nytår har helt spoleret det mål.

Han og hans mandskab lagde ud i år med at besejre Dalby, men siden er det blevet til ét sølle point i seks kampe.

- Vi følger med i de første 20 minutter, men er så bagud med fem ved pausen. Det går som regel galt for de hold, der har det svært. De straffer os på vores fejl. Og vi brugte også mange resurser på dommerne, for de fløjtede skidt. De tabte kampen allerede efter 8-10 minutter, så det var noget øv, mener Tomas Laursen.

Næstved Herlufsholms bagspiller Mikkel »Døve« Pedersen fik således et rødt kort allerede omkring 20 minutter inde i kampen.

- Jeg har set den på video bagefter og der er ikke skyggen af rødt kort. Den er ikke engang til en to-minutters. Dommerne siger, at Mikkel river en modstander ned bagfra, og ja, der er måske straffekast men så heller ikke mere, siger en frustreret Tomas Laursen.

- Men det er ikke dommernes skyld, at vi tabte så stort. Vi mødte et formstærkt Taastrup-hold, mens vi selv har det svært for tiden, erkender Laursen, der også har haft mange skader og formsvage spillere på sit hold det sidste lange stykke tid.