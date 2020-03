- Det var stort. Det var min første guldmedalje, siger Mark Caljouw, der leverede den afgørende sejr, da Team Skælskør blev danske mestre i 2019. Hollænderen er klar til en sæson mere hos vestsjællænderne, og det er Frederik Søgaard og Selena Piek også. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ny kontrakt og plads i All England

Sport Sjællandske - 11. marts 2020 kl. 07:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mark Caljouw fra Team Skælskør er i Birmingham, og det er ikke kun for at støtte kæresten Line Kjærsfeldt i All England.

Hollænderen har også selv fået en plads i den prestigefulde badmintonturnering, der begynder onsdag.

Mark Caljouw var egentlig kun reserve, men på grund af afbud i herresingle kom han med alligevel.

Lodtrækningen kunne dog ikke have været værre, for i 1. runde venter ingen ringere end topseedede Chou Tien Chen fra Taiwan.

Skulle deltagelsen i årets All England blive kort har Mark Caljouw heldigvis noget andet at glæde sig over.

Han har netop forlænget sin aftale med Skælskør for den kommende sæson, der bliver hollænderens fjerde i Badmintonligaen.

- Jeg er virkelig glad for at blive i TSS. Det er en dejlig klub, hvor jeg føler mig hjemme. Jeg får gode kampe i ligaen, og så er det godt for mig, at arbejde med Steen (sportschef Steen Schleicher Pedersen, red), siger Mark Caljouw, der er en af mange Skælskør-spillere, der har døjet med skader i sæsonen.

Det lykkedes dog de regerende danske mestre at sikre sig en sæson mere i ligaen, men for én gang skyld blev det ikke til medaljer.

- Jeg håber, vi kan gøre det bedre i næste sæson, siger Mark Caljouw.

Udover Mark Caljouow har Team Skælskør både Kim Astrup, Selena Piek, Evgeniya Kosetskaya, Olga Morozova og Anastasiia Akchurina til start i All England.

Kim Astrup og makkeren Anders Skaarup lægger ud mod taiwaneserne Lu Ching Yao og Yang Po Han, som de tabte til i 1. runde af Denmark Open i efteråret. Det danske par fører dog stadig 3-1 i indbyrdes opgør.

Selena Piek er med i både mixed- og damedouble, og hun får dansk modstand i førstnævnte kategori. Her skal Selena Piek og Robin Tabeling op mod Mathias Christiansen og Alexandra Bøje, som de slog i 1. runde af Malaysia Masters i januar.

Mønboen Niclas Nøhr skulle også have været med i mixeddouble, men makkeren Sara Thygesen er skadet og har også trukket sig i damedouble.

Selena Piek og Cheryl Seinen er stadig med og skal møde de andenseedede japanere Mayu Matsumoto og Wakana Nagahara, som de både har slået og tabte til én gang. Skælskør-russerne Morozova og Akchurina har trukket et andet japansk par - Nami Matsuyama og Chiharu Shida, som de er bagud 0-1 mod. Vinderne af de to kampe mødes i 2. runde.

Også i damesingle er der japansk modstand til en russisk Skælskør-spiller. Evgeniya Kosetskaya står nemlig over for Sayaka Takahashi i sin åbningskamp. Her fører japaneren 2-0 i sejre.