Ny kamp og rødt kort til Vico

Sport Sjællandske - 30. september 2019 kl. 17:03 Af John Ringstrøm

Da Næstveds højreback Stefan Vico fik sit andet gule kort tre minutter inde i tillægstiden af 1. divisionskampen mod Viborg for godt en uge siden, spillede han videre.

Serberen skulle jo have haft et rødt kort, men dommer Sebastian Friis Aagerup havde åbenbart ikke noteret sig, at han cirka 20 minutter tidligere havde givet Vico det første gule kort.

Efterfølgende protesterede Viborg til Dansk Boldspil-Union (DBU) og her har Fodboldens Disciplinærinstans givet jyderne medhold og besluttet, at kampen skal spilles om.

- Vi tager det med oprejst pande og får nu bare en mulighed for at få to point mere, lyder det med et skævt smil fra Næstveds sportschef Peter Dinesen.

Kampen endte som bekendt 2-2, da Ibrahim Laar i 89. minut udlignede for hjemmeholdet. Efter Stefan Vico's anden advarsel i en batalje, der i øvrigt også kostede Viborgs Frederik Brandhof et gult kort, opstod der ikke flere chancer i kampen. Det gjorde sydsjællænderne også Disciplinærinstansen opmærksom på i deres version af sagen, men det hjalp intet.

Viborg mener til gengæld, at de blev »frataget en stor mulighed for at forsøge at vinde kampen«. Ifølge den midtjyske klub er der scoret 12 mål i tillægstiden af kampene i 1. division i den igangværende sæson.

Fodboldens Disciplinærinstans oplyser, at kampen skal spilles om, når der er tale om en objektiv dommerfejl og forkert anvendelse af fodboldloven, når dette har direkte indflydelse på afviklingen af kampen.

Det vurderer instansen er tilfældet her, da Sebastian Friis Aagerup har påtaget sig det fulde ansvar for den manglende udvisning.

- Det er synd for Vico, som er den, der tager ansvar her. Dommeren er tavs som graven. Det ville klæde ham at gå ud og beklage det. Alle fire dommere i kampen har skylden, det er dem, der skal have styr på det, siger Peter Dinesen.

Det værste for »de grønne« er, at Stefan Vico tildeles én ikke-karantænepointgivende karantænedag. Omvendt ændres hans karantænepoint for kampen til nul og de øvrige advarsler fra opgøret annulleres.

- Han får karantænedagen for »usportslig adfærd«, da han ikke af egen vilje forlader banen. Det er så synd for ham, for det virkede faktisk som om, han var på vej ud af banen efter sit andet gule kort, men blev bedt af bænken om at blive på banen. Han skal åbenbart selv gøre opmærksom på, at det var hans andet gule kort. Men vi må se, om vi kan gøre mere ved det, konstaterer Dinesen.

Den nye kamp skal sandsynligvis spilles 23. eller 24. oktober i Næstved.

- Det bliver måske en tv-kamp, og det er jo fint nok. Det lægger jo også et vist pres på Viborg, at de skal rejse hele vejen på tværs af Danmark og risikere at tabe herovre, lyder det med en anelse sarkasme i stemmen hos sportschefen.