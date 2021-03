Se billedserie Topidræt handler langt fra kun om fysik og teknik. Man skal også have hovedet med, og det hjælper Michael Huntley (til venstre) fra Korsør masser af sportsfolk med. Blandt andre sønnen Joshua Huntley, der spiller volley på eliteniveau i VK Vestsjælland. Foto: Claus Rasmussen

Ny bog giver fordele i hovedspillet

03. marts 2021

Er du elitesportsudøver og bange for, at du ikke får en ny kontrakt eller bliver udtaget til landsholdet. Er du stangspringer og har svært ved at lægge en dårlig oplevelse med en knækket stang bag dig. Eller du er måske en dygtig individualist, der har svært ved at finde din rolle på et hold.

Uanset hvilken sportslig forhindring, der sidder på tværs i dit hoved, så er der nu ny hjælp at hente fra Michael Huntley.

I 20 år har han arbejdet som mentaltræner og konsulent i sportens verden, og nu har han sat mange af sine erfaringer på tryk.

Her i marts udkommer korsoraneren med sin første bog med titlen »Mentaltræning - Din vej til sportspersonlig udvikling«, og håbet er at hjælpe en bred målgruppe til at blive stærkere i »hovedspillet«.

Først og fremmest er bogen til eliteidrætsudøvere, men den er også til unge talenter, forældre, trænere, sportspsykologer, pædagoger og lærere. Med flere.

- Den er også til den seriøse motionist, der gerne vil forstå sig selv bedre. Den er faktisk til alle, der har interesse for sport, siger Michael Huntley.

- Jeg forsøger at tage læserne med ind i maskinrummet og vise, hvordan jeg arbejder med sportsfolk. Bogen er både tænkt som inspiration og som et opslagsværk, og det er ikke højpandet teori. Jeg synes, stoffet er godt gennemtygget, så det er til at have med at gøre, siger han.

Til gengæld kan et brændende ønske om sportslig succes være svært at have med at gøre, og det er ikke alle genveje, der fører det rigtige sted hen.

- Mange kender til ritualer, der løber løbsk. For eksempel at man skal spille i de samme sokker som sidst, hvor man spillede godt og vandt. På den måde forsøger man at skabe en ydre kontrol, siger Michael Huntley.

Men pludselig er kontrollen væk, og man er fanget i sin eget tankespin, som man så skal have hjælp til at blive viklet ud af.

- Ritualet bliver et mentalt fængsel, hvor man har smidt nøglen væk. Nogle ritualer kan være gode nok, men man skal hele tiden have friheden til at vælge dem fra, siger Michael Huntley, der også slår et slag for at behandle sig selv ordentligt. Egenomsorg kalder han det.

- Mennesker er hurtige til at svinge gummihammeren, og vi er hårde ved os selv, hvis vi ikke lykkes - også selv om vi ikke engang har øvet os endnu. Nogle slår sig selv i hovedet, hvis de ikke kender svaret allerede når de får udleveret pensum listen, siger han.

- Man skal ikke være forpint i sin sport, men synes det er fedt. Det skal være sjovt, hvis man skal holde til det i længden. Og den måde vi behandler os selv på, er der ikke mange venner, der ville holde til...

I det hele taget spiller følelser en stor rolle, og det er vigtigt at give sig selv plads til andet end sin sport, mener Michael Huntley.

- Man skal ikke være en maskine i sportens verden, for så brænder man ud, siger han og introducerer begrebet sportspersonlig udvikling.

- Der skal være en integration af sportsudøveren og mennesket, hvor man tager det bedste fra mange områder - hovedet, kroppen og følelserne på én gang. Og også underbevidstheden. Den er en supercomputer, der er en million gange stærkere end dagsbevidstheden. Men den er ikke kreativ og kan ikke sætte mål og drømme, siger Michael Huntley.

Derimod kan underbevidstheden være en forhindring, når det kommer til at opnå de ønskede resultater, for den har mere fokus på risiko end belønning.

- Underbevidstheden lurer på faresignaler. Det er en urting fra dengang alt handlede om overlevelse. På den måde er vores hjerner stadig gammeldags, så vi skal indlære tingene på en ny måde. Og sportsfolk har faktisk brug for at være tanketomme i hovedet, fredfyldte i følelserne og lette i kroppen, siger Michael Huntley.

- Det handler om at forstå sig selv bedre - og komme længere ind.