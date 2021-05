Julian Lopez (t.v.) og Gonzalo Lapera sammen i Paracao. Snart genforenes de to argentinske spillere i VK Vestsjælland. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny argentiner kapret af VKV Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny argentiner kapret af VKV

Sport Sjællandske - 08. maj 2021 kl. 06:53 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der kommer til at kunne mærkes en del sydamerianske tangorytmer, når VK Vestsjællands volleyligamænd løber på banen i den kommende sæson.

For nylig hentede vestsjællænderne Julian Lopez fra det argentinske hold Paracao, og nu præsenterer klubben også Gonzalo Lapera fra samme klub.

Lapera er 27 år og har spillet sammen med Julian Lopez i tre år hos Paracao, der i den forgangne sæson vandt sølv i den argentinske pokalturnering.

- Vi har arbejdet på højtryk for at fuldende holdet til den kommende sæson og jeg kan kun sige det bliver en spændende sæson vi går i møde. Jeg er meget glad for, at klubben har formået at hente endnu en spiller, som udover at bidrage til førsteholdet også kommer til at være rollemodel for ungdomsspillerne i klubben som træner, siger ligatræner Rolf Meegdes.

Gonzalo Lapera er en rutineret kantspiller, som skal være med til at rykke VK Vestsjælland endnu mere i den danske liga.

- Og forhåbentlig være en inspiration for vores unge spillere i truppen. Både »Gonza« og Julian har spillet sammen før, hvilket jeg ser som en stor styrke for holdet, da det vil blive lettere for dem at være en del af klubben og holdet, lyder det fra Meegdes, som forholdsvis tidligt i processen har fået styr på holdet og trænerteam.

- Det giver ro og plads til at fokusere på de sportslige forberedelser for os alle, konstaterer han.

Mens Lopez er en to meter høj centerspiller, er Lapera en angrebsstærk kantspiller. Han var den sjettemest effektive og femtemest scorende kantangriber i den argentinske liga i den forgangne sæson.

- Særligt hans slagkraft er i særklasse. Han er snart 28 år gammel og tager stort set altid den rigtige beslutning i kampene, lyder det fra VKV-træneren, der glæder sig over, at der er hentet erfarne, professionelle spillere til.

I forvejen har VK Vestsjælland for nyligt ansat den brasilianske ungdomstræner Lucas Sais, så der bliver formentlig talt en masse spansk, portugisisk, engelsk, dansk i den kommende tid.

Gonzalo Lapera siger selv om skiftet:

- Jeg er meget glad for at få denne mulighed for at spille i Danmark. Jeg vil repræsentere holdet og klubben på den bedst muligt måde, og vil hjælpe med alt, hvad der er brug for. Jeg vil bidrage med hele min erfaring både som spiller og træner, til at klubben kan opnå sine mål. Jeg er meget opsat på at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, lyder det fra Gonzalo Lapera i en pressemeddelelse.