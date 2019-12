Næstveds sportschef Peter Dinesen fortæller, at klubbens nye træner Maximilian Dentz er blevet valgft ud af et kandidatfelt på mere end 30 personer. Foto: Simon Ydesen

Ny Næstved-træner valgt blandt over 30 kandidater

Næstved smed lidt af en julegave til sine fans, da man annoncerede, at klubben nu har fået sin nye cheftræner på plads. Det bliver tyske Maximilian Dentz, der skal stå i spidsen for de grønne. Umiddelbart siger navnet Maximilian Dentz næppe Næstveds mange fans ret meget, men det kommer det med garanti til, for den 30-årige tysker skal stå i spidsen for det lokale 1. divisionshold.

Her får Maximilian Dentz i første omgang til opgave at redde Næstved fri af nedrykning, og den opgave er sportschef Peter Dinesen meget fortrøstningsfuld omkring at få løst med den tyske træner i spidsen.

- Maximilian har efterladt et meget positivt indtryk i vores samtaler, og så har han lavet gode resultater i sin tidligere klub Halberstadt, hvor han med et minimalt budget og spillermateriale tog klubben, så langt man kunne håbe med de forudsætninger, siger Peter Dinesen, der i samme moment forklarer, hvorfor den nye Næstved-træner har gået ledig de seneste måneder.

- Hans tidligere klub ville gerne beholde ham, men han ville mere, og derfor kunne de ikke blive enige. Det kommer nu os til gode, siger Peter Dinesen.

Det er ingen hemmelighed, at Maximilian Dentz er hentet til Næstved via klubejer Fabian Ernsts mellemkomst, men Peter Dinesen forklarer, at det ikke nødvendigvis skulle være en tysk træner.

- Vi har delt det sådan op, at Fabian Ernst afsøgte det tyske marked. Vi afsøgte så det danske, svenske og norske marked, og så har vi ellers gradvist snævret kandidatfeltet ind, siger Peter Dinesen.

- Der har været stor interesse for jobbet. Vi har vel fået op mod 30 uopfordrede ansøgninger, og derudover har vi selv haft et kandidatfelt, som vi har været i dialog med. Da det sådan begyndte at blive sporet ind, så havde vi fire rigtig gode kandidater, og her var Maximilian Dentz den mest oplagte kandidat, siger Peter Dinesen.

Et af de parametre, som den nye Næstved-træner er blevet målt meget på er spillestil. Her har det været vigtigt for Peter Dinesen og Næstved øvrige ledelse at finde en træner, der passer til opgaven i 1. division.

- En træner som Fernando de Argila passer måske i virkeligheden bedre til spillestilen i superligaen. Her får vi en træner, der vil spille noget disciplineret og direkte fodbold, hvilket passer godt til 1. division og den måde, man spiller på her i rækken, siger Peter Dinesen.

Sportschefen beskriver den nye træner som en meget ambitiøs og dedikeret perseon. En mand der ved hvad han vil med sin fodbold og som ikke er bange for at stille krav til sine omgivelser.

- Jeg vil ikke lave en direkte sammenligning med en af de mange kendte tyske trænere, men der er ingen tvivl om, at Maximilian er meget grundig i sit arbejde, og så er han en moderne træner. Altså en god leder. Han er en god kommunikator, og det var jo blandt andet, der Fernando kom til kort på grund af de manglende engelsk-kundskaber. Nu har vi en træner, der ved hvad han vil, og så kan han lede vores trænerteam, så de igen kan diskutere fodbold på livet løs til fordel for klubben, siger Peter Dinesen.

Det har ikke været muligt for Sjællandske at få en kommentar fra Maximilian Dentz, men til det tyske medie fupa.net siger han følgende om sit nye job:

- Efter tre gode år i Halberstadt har jeg brugt de sidste par måneder til at tilbringe tid med min familie og tage en dyb indånding. Der var også forespørgsler fra andre klubber i denne fase, som jeg har afvist. Nu er det rigtige tidspunkt kommet til at overtage et hold igen. Jeg behøvede ikke at tænke længe, da tilbuddet kom fra Næstved. Det er en meget tiltalende opgave, siger Maximilian Dentz.

Han har første træningsdag den 6. januar.

Med sig til Næstved tager han landsmanden Philipp Sternitzke, der tidligere har arbejdet i Dynamo Dresden. Han bliver en del af et trænerteam, der også skal til at være mere på træningsbanen.

- Philipp kommer med til Danmark, fordi vi skal til at træne mere, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi har mulighed for at være flere til stede ved for eksempel formiddagstræningerne, forklarer Peter Dinesen.