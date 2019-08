Se billedserie Her ses Julie Dalgaard med det ene af sine to NM-trofæer. Arkivfoto

Nordiske triumfer er de største blandt mange

Nordiske triumfer er de største blandt mange

Sport Sjællandske - 01. august 2019 Af Simon Ydesen

Danmarksmesterskaber på stribe, flere nordiske mesterskaber, EM-medaljer og hæderspriser. Der er nok at vælge imellem, når Julie Dalgaard skal udpege sin største sportslige bedrift i en ellers ikke specielt lang karriere. Sat på spidsen er der dog nogle præstationer, som fylder lidt mere i hukommelsen hos Julie Dalgaard end andre.

- Jeg har to nordiske mesterskaber og en femteplads fra en VM-afdeling som de største oplevelser i min karriere, siger Julie Dalgaard.

For alle tre præstationers vedkommende gør det sig gældende, at det var en-dags-løb og ikke resultater, der kom i hus efter en lang serie af løb.

- Der er noget spændende ved, at det bliver afgjort på en dag. Du skal virkelig ramme dagen, og det gjorde jeg i de tilfælde. Det kræver en del planlægning for at få formen til at toppe på det rette tidspunkt til den slags løb, så fornemmelsen af at lykkes på den måde er bare noget af det fedeste ved at dyrke sport, forklarer Julie Dalgaard.

I det hele taget har hun mange pokaler, medaljer og trofæer i privaten, så det er ikke alle pokaler, der får lov til at stå fremme.

- Det er der ikke rigtig plads til, men jeg har da nogle stående fremme. Det er mest dem, der betyder noget, som for eksempel de to nordiske mesterskabstrofæer. Der er også et par hædersbevisninger, som får lov til at stå fremme. Blandt andet min pris fra da jeg blev kåret som årets motocrosskører i Danmark, og Kulturudvalgsprisen fra Næstved Kommune. Det er priser, der betyder lidt ekstra, siger Julie Dalgaard.

Der er dog også sportslige præstationer, som ikke har kastet sølvtøj af sig, som er værd at nævne blandt de helt store personlige bedrifter.

- Jeg har en femteplads fra en VM-afdeling, og den er også oppe blandt de største sportslige oplevelser, jeg har haft, siger Julie Dalgaard.

- Der var noget ekstra fedt over at kunne være med på det niveau. De andre kom kørende i kæmpe teambusser, og jeg kom nærmest bare kørende til løbene med en campingvogn på slæb. Jeg havde slet ikke den samme økonomi eller de samme faciliteter til at være med på det niveau, så det var fedt at vise, at jeg kunne være med på trods af det, siger Julie Dalgaard.

Lige nu prioriterer Danmarks bedste kvindelige motocrosskører sin uddannelse, så det bliver ikke til så meget tid på motocrosscyklen, som hun gerne ville, men det er dog nok til, at Julie Dalgaard lige nu fører DM-serien, hvor der ellers er kørere med, der stadig kører på internationalt topniveau.

- Hvis jeg prioriterede at komme tilbage på mit top-niveau, er jeg ret sikker på, at det kunne lade sig gøre, men det handler mere om økonomi, og det er jo ingen hemmelighed, at det er dyrt. Jeg bliver også nødt til at prioritere min uddannelse, siger Julie Dalgaard.