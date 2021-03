Niclas Nøhr (til venstre) og Mathias Christiansen satser begge mest på mixeddouble, men det forhindrede dem ikke i at spille sig i kvartfinalen i All England i herredouble. Nøhr er også videre sammen med Amalie Magelund, mens Mathias Christiansen og Alexandra Bøje er færdige. Foto: Zac Goodwin/AP

Nøhr i to kvartfinaler

Efter to sejre på førstedagen af All England, havde Niclas Nøhr god grund til at være tilfreds med sig selv, da han steg ud af hotelsengen i Birmingham torsdag morgen.