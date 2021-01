Nøhr er færdig i Thailand

- Men alt i alt syntes jeg, vi spiller en rigtig fin kamp - og har egentlig udviklet os fra sidste uge. Så det viser bare, at vi skal have endnu flere kampe på det her niveau.

- Turen har været god i den forstand, at det har været fantastisk at komme i gang igen, siger Niclas Nøhr der ankom til Bangkok allerede 3. januar for at overholde coronarestriktionerne.