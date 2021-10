Niclas Nøhr og Amalie Magelund skal i aktion onsdag ved Denmark Open. I første runde står de overfor et taiwanesisk par. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nøhr er af med skuffelsen

Mønboen Niclas Nøhr fik sin Sudirman Cup-debut i Finland for nylig med det danske landshold, da han og mixeddoublemakker Amalie Magelund fra Team Skælskør vandt deres match i den første gruppekamp mod Canada.

Det var også Magelunds debut ved Sudirman Cup, og hun var også i aktion i gruppefinalen mod Indonesien sammen med Mathias Thyrri, mens Nøhr så til fra tilskuerpladserne. Danmark tabte kampen og som bekendt også den efterfølgende kvartfinale til Kina, hvor hverken Nøhr eller Magelund var på banen.

Det var Magelund til gengæld igen i sidste uges Uber Cup, hvor hun og klubmakker Freja Ravn tabte til et malaysisk par i gruppen og også i den svære gruppefinale mod topparret fra Kina, Chen og Fan.

Paradoksalt nok ramte Ravn og Magelund ind i det kinesiske par igen I tirsdagens første runde ved Denmark Open i Odense, og her gik danskerne videre, da Chen måtte trække sig med en dårlig ryg allerede ved stillingen 5-1 til det danske par.

Den kamp nåede Niclas Nøhr dårlig at se, da han lige var blevet færdig med sin træning i det fynske. Men omvendt må Magelund være frisk til deres fælles første runde i mixeddoublen onsdag mod det taiwanesiske par Lee og Hsu.

- Jeg føler, vi har fået en fin lodtrækning. Selvfølgelig er der ikke så mange huller mere og rækken i mixeddouble er blevet stærk. Men der er fine muligheder, siger Niclas Nøhr.

Ville gerne have spillet

Han og Magelund er nummer 31 i verden, mens parret fra Taiwan er nummer 24.

- Men det er altid godt at spille på hjemmebane. Jeg håber, vi kan drage lidt fordel af det. Asiaterne har jo også været i Europa i snart tre uger med først Sudirman i Finland, så VM i Aarhus og nu Odense, så måske er de ved at være lidt trætte. Men jeg håber, vi rammer et godt niveau, siger Niclas Nøhr, der har lagt skuffelsen over ikke at være udtaget til Thomas Cup-holdet bag sig.

- Jeg var skuffet. Det er ingen hemmelighed. Og jeg har også sagt til landsholdstrænerne, at jeg gerne ville have spillet Thomas Cup. Mathias Christiansen og jeg har jo spillet sammen længe, men det er trænernes beslutning, erkender Niclas Nøhr, der har fået sin badmintonopdragelse i Næstved og de seneste mange år har spillet for Greve.

Det blev først og fremmest Skælskørs Frederik Søgaard, der kom på banen i stedet for Nøhr ved både Sudirman og Thomas Cup, og gjorde det fremragende.

- Det har intet med de andre spillere, der var udtaget, at gøre, men jeg har jo også ambitioner. Der blev dannet nye konstellationer efter OL, og efter VM i Spanien i december skal der igen kigges på dem, siger den 30-årige mønbo, der er udtaget til VM i spanske Huelva i mixeddouble med netop Amalie Magelund.

Nøhr glæder sig i det hele taget over samarbejdet med den 21-årige Skælskør-spiller.

- Vi spillede jo sammen i Greve, men vi begge måtte finde nye klubber. Amalie har udviklet sig godt det sidste halvandet år. Det har modnet hende at spille mod de bedste, hvor hun får mere tempo i spillet og mere viden om, hvordan der skal spilles. Det er hun kommet langt med. Og så er det også godt med en ny klub for at prøve noget andet, mener Niclas Nøhr, der selv skiftede til Vendsyssel, da Greve fik økonomiske problemer.

- I Greve var man jo vant til at komme og have sin daglige gang, mens jeg nu bare spiller holdkampe for Vendsyssel. Det foregår på en lidt anden måde, hvor man skal tilrette sig lidt mere de nye forhold, siger Nøhr.