- Det var en noget speciel kamp, siger mønboen Niclas Nøhr, der har haft en anderledes optakt til EM. Alligevel vandt han sammen med Amalie Magelund i to sæt over skotterne Adam Hall og Julie Macphersen. Foto: Badminton Europe/Yevhen Lieskov

Nøhr blev sluppet fri og vandt

Fredag ankom Niclas Nøhr til EM i Kiev sammen med resten af det danske badmintonlandshold, men først onsdag formiddag trådte mønboen ind i Palace of Sports i den ukrainske hovedstad for første gang.

For to måneder siden tabte den danske mixeddouble i to sæt til skotterne Adam Hall og Julie Macpherson ved EM for hold, men onsdag fik de revanche.

- Så ja, jeg er glad for revanchen, men med fare for at lyde arrogant, så er det et par, jeg ikke syntes, vi skal tabe til. Derfor føler jeg også sejren som en pligtsejr, da jeg synes, vi er et bedre par.