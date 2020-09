Mathias Gryning (forrest) vinder igen DM-sølv i MX1-klassen, mens klubkammerat Benjamin Strate (bagerst) ender uden for top 10 i MX2-klassen efter en sæson, der kun kom til at tælle to afdelinger. Foto: John Ringstrøm

Nissering-finale er aflyst

22. september 2020
Af John Ringstrøm

Mens håndbold- og fodboldsæsonen lystigt spiller derudaf trods nye corona-restriktioner, har den danske motocross-union, DMU, valgt at aflyse resten af cross-sæsonen.

Dermed er også DM-finalen på Nisseringen i Nr. Tvede ved Næstved aflyst. Den tredje og sidste afdeling skulle være kørt søndag, og her havde blandt andre Næstved Motorklubs egen Mathias Gryning en mulig chance for at blive dansk mester i »kongeklassen«, MX1, hvis alt flaskede sig.

Nu må Gryning i stedet stille sig tilfreds med igen at blive nummer to efter Aalborgs Nichlas Bjerregaard, der forsvarer sin titel, da stillingen efter sidste løb på Mors for tre uger siden fastfryses og er endelig.

- Der er kørt to DM-afdelinger og mestrene er fundet. Det svarer til, at man stopper en fodboldkamp efter 20 minutter og kårer en vinder. Vi har kørt fire heat mod normalt 12, siger Flemming Nielsen, træner og udvalgsformand i Næstved Motorklub.

Flemming Nielsen ærgrer sig over beslutningen, for Nisseringen var klar til at tage mod de mange kørere fra hele landet.

- Da B-DM sidste weekend blev aflyst i Hedeland, havde vi en idé om, at det nok også ville ske for os. Men vi kunne sagtens køre under de nye restriktioner og håndtere adskillelse og zoneinddeling. Men vi må ikke, siger Nielsen, der er én af klubbens mange frivillige, som ville kunne hjælpe til med at gøre Nisseringen til »smittefrit« område på finaledagen.

- Der har været fyldt med kørere gennem hele sommeren til mange træninger og det har vi været stolte over. Vi har været en af de eneste klubber, der har kunne håndtere træningsplaner for kørerne, så reglerne ikke blev overtrådt. Men man er tilsyneladende grundlæggende bange for, at kørere fra hele landet kommer til Næstved, og man ved ikke, hvor de har været henne og i nærheden af. Man er også bange for, at vi ikke kan håndtere forsamlingsforbuddet på 50 mennesker, lyder det fra Flemming Nielsen.

Søndagens finaleafdeling på Nisseringen skulle have haft deltagelse af både MX1- og MX2-kørere samt junior 125 kubikmaskinerne.

- Der ville eksempelvis være 40 kørere samlet, inden de skal til start, hvor de står med hver deres mekaniker. Det giver 80, men det kan vi også godt håndtere. Så er der andre zoner på banen - blandt andet rep-zone - hvor der også står mekaniker, og her er unionen også bange for, at folk bliver blandet, siger Flemming Nielsen.

Det ville heller ikke have været muligt for tilskuere at overvære DM-finalen, og her er der tradition for, at folk valfarter til Nisseringen for at se cross på eliteplan.

Der har heller ikke været tilskuere - officielt i hvert fald - til de to øvrige DM-afdelinger på Korsbro-banen ved Esbjerg og Morsø.

- Vores anlæg var totalt tunet og klar. Det er en tom fornemmelse. Men jeg hviler faktisk godt i det. Det har i forvejen været en underlig sæson med en forkølet start og halvhjertede forsøg på at gennemføre, konstaterer Nielsen.

Han havde sammen med Næstveds MX2-kører Benjamin Strate været i Italien og forberede sig til sæsonen, men det har vist sig at være lidt spildte kræfter.

Dels læderede Strate sin ene lillefinger ved sidste afdeling og dels er sæsonen nu stoppet.

- Vores holdning har hele tiden været, at sæsonen skulle sløjfes. Der har været masser af forberedelse og der er brugt mange penge på cyklerne, men der har ikke været meldt noget ud fra unionen. Vi har efterlyst klare udmeldinger og først i sidste øjeblik kom de. Både Gryning, Strate og jeg mener, at det ville have været bedre at aflyse og så gøre helt klar til 2021. Der er gået en masse penge tabt, og også de mange støttekroner, Gryning og Strate har fået fra Team Næstved, er spildt, konstaterer Flemming Nielsen.