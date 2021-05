Niklas Larsen triumferede i Fyen Rundt

- Det er megafedt med den støtte, jeg har fået af holdet, det kan jeg ikke takke nok for, at de stoler på, at jeg kan gøre det færdigt. Det viser jo, at jeg kan, når jeg tror på det. Det, tror jeg, næsten er det vigtigste, det med at have fået den selvtillid igen. Når man mangler den, kan det godt være hårdt som cykelrytter at holde gang i den, sagde den 24-årige vestsjællænder til cykelmediet Feltet.dk umiddelbart efter søndagens strabadser.