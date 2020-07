Niklas Larsen vandt som junior DM i enkeltstart. Nu kan han forsøge at vinde det rigtige DM på hjemmebane i Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Niklas Larsen på DM-jagt i Slagelse

Sport Sjællandske - 10. juli 2020 Af Simon Ydesen

Slagelse Cykle Ring og Slagelse Kommune har formået at lande værtsskabet for DM i enkeltstart, der skal køres i og omkring Slagelse den 3. oktober. Sidste år kunne Niklas Larsen lade sig hylde, da han iført føretrøjen kørte igennem Slagelse som en del af PostNord Danmark Rundt-feltet.

Nu får den lokale cykelhelt en ny chance for at lade tiltrække sig lokal hyldest. Der skal nemlig køres DM i enkeltstart i Slagelse den 3. oktober.

- Det er noget, som jeg ser meget frem til. I forvejen havde jeg en plan om at satse en del på DM i enkeltstart i år, fordi det ligger godt i kalenderen i forhold til mit comeback fra min skade, siger Niklas Larsen, der sidste år endte med at vinde PostNord Danmark Rundt.

- Nu er min motivation for at gøre det godt til DM i enkeltstart blot blevet meget større. Jeg glæder mig virkelig til at komme til at køre på min hjemmebane i Slagelse. Det bliver både en sjov og stor oplevelse for mig. Det betyder også, at det helt sikkert bliver et af mine store mål for efteråret, siger Niklas Larsen.

Slagelse er i den grad ved at udvikle sig til en cykelby. Ikke alene har man flere år været start eller gennemkørselsby for PostNord Danmark Rundt, men man skal også næste år have Tour de France-feltet gennem kommunen. Som en slags forsmag på det store franske løbs franske visit, skal Slagelse lægge asfalt til DM i enkeltstart, og det er en begivenhed, som Slagelse Cykle Ring kommer til at spille en stor rolle i planlægningen af.

- Vi er allerede godt i gang. Det bliver stort ikke bare for os i klubben men for hele kommunen, at vi skal have det her DM i enkeltstart. Det er vi mange, der vil knokle for at gøre en god oplevelse for folk, siger Mikael Jørgensen, der er formand for Slagelse Cykle Ring.

At man får tildelt et DM netop i år er ekstra stort.

- 2020 er en speciel sæson, og det er helt sikkert mere end et plaster på såret i forhold til, at vi fik vores eget løb aflyst, siger Mikael Jørgensen.

- Vi glæder os ikke mindst til at se en række af vores egne lokale ryttere i aktion sammen med forhåbentlig mange af de største danske navne, siger Mikael Jørgensen.