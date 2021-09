Der går en rum tid endnu, inden Niklas Larsen (t.v.) kan trække den orange Uno-X-trøje over hovedet og køre cykelløb igen. Hans styrt på første etape af PostNord Danmark Rundt plager ham stadig. Foto: Uno-X Pro Cycling Team

Niklas Larsen er stille og roligt på vej mod bedring

08. september 2021 Af John Ringstrøm

Et styrt på slutningen af første etape af PostNord Danmark Rundt fra Struer til Esbjerg 10. august præger stadig Niklas Larsen.

Her en lille måned senere døjer den 24-årige vestsjællænder med efterveerne af den hjernerystelse, han pådrog sig, og som gør, at resten af 2021 er slut for hans vedkommende, hvad angår cykelløb og konkurrencer.

- Det går bedre, men det tager lang tid. Der er stadig ting, der generer mig i mere eller mindre grad i hverdagen, siger Niklas Larsen og blandt andet peger på en træthed, der kommer snigende fra tid til anden.

- Jeg kan ikke så mange ting, som jeg gerne ville. Og heller ikke i så lang tid af gangen. Jeg tager nogle flere hvil og hovedet har brug for ro. Men jeg er begyndt at cykle lidt igen. Jeg er stille og roligt kommet op på 15 minutter på »home-traineren« i moderat tempo. Det er selvfølgelig ikke så meget, men det er bedre end ingenting. Jeg har også så småt taget min bycykel til korte ture i byen bare for at komme lidt ud. Cyklingen er jo en så stor del af mig, at det er rigtig svært at lade være med, konstaterer slagelseaneren.

Han var ganske uskyldig og uheldig, da han med 18 kilometer tilbage af første etape af årets Danmark Rundt kørte op i foranliggende konkurrenter, der var styrtet. Det så slemt ud, da Larsen lå stille på asfalten og blev tilset af tililende hjælpere, men han kom op på cyklen igen og kørte ind på opløbsstrækningen klar til at fuldføre de tre afsluttende omgange i Esbjerg.

Han blev dog stoppet af løbsofficererne og trukket ud af løbet med godt 10 kilometer tilbage.

Samme aften blev han interviewet på tv, hvor han noget overraskende umiddelbart så ud til at have det fint.

- Jeg følte, jeg havde det fint og at der ikke var noget galt. Jeg var også klar til at starte på anden etape dagen efter, men lægen frarådede mig om morgenen at starte, da han så nogle symptomer på hjernerystelse. Så jeg stillede ikke til start, forklarer Niklas Larsen, der efterfølgende sagtens kunne se det fornuftige i det.

- Jeg tog det ikke så seriøst i starten, men hjernerystelsen kom listende. Efter et par dage kunne jeg godt mærke, at den var gal. Det er svært at sige, hvor slem den er eller har været, for der er vist forskellige former og grader af, hvor mild eller slemt det kan være, siger Larsen.

Slagelses OL-deltager er til daglig professionel for det norske hold Uno-X Pro Cycling Team, hvor han i juni bandt sig for yderligere to år, så han kontrakt nu løber til 2023.

I teamets orange trøje formåede han blandt andet i maj at vinde UCI-løbet Fyen Rundt, og han havde også set frem til at gøre holdet ære i Danmark Rundt, som han vandt i 2019 som ColoQuick-rytter.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke fik lov at køre. Jeg var i god form, og hvis ikke jeg selv kunne gøre noget på etaperne, ville jeg hjælpe mine holdkammerater. På den anden side skete uheldet på et godt tidspunkt, hvis man kan sige det. Det er altid svært at holde sig kørende efter et OL, som lige var overstået, og det satte tingene i perspektiv. Efter OL, som på sin vis var skuffende for mig og 4000-meter holdet (Larsen blev nummer fem i omnium og holdet fik sølv i Tokyo, red.), blev vi kastet direkte ud i hverdagen, men istedet for at tænke så meget tilbage på det, blev mit fokus nu at komme ovenpå efter en hjernerystelse. På den måde er jeg kommet lidt hurtigere tilbage til hverdagen og har fået skubbet OL i baggrunden, konstaterer Slagelse-rytteren, der i første omgang skal tilbage til normaliteterne igen, inden han kan se frem mod næste sæson.

- Jeg kan i hvert fald ikke nå at træne op til mere i år. Det vil ødelægge mere, end det gavner. Og så vil jeg håbe, at jeg næste sæson kan give noget tilbage til holdet, pointerer han.