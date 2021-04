Lasse Nielsen er en gudsbenået kriger i Næstveds forsvar, men mod FC Roskilde fik han lavet en sjælden, dyr fejl. Den vil han og holdet hurtigst muligt rejse sig fra igen mod FC Roskildes bysbørn, KFUM. Her er Nielsen i aktion mod HIK. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Nielsen: Vi skal hurtigt videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nielsen: Vi skal hurtigt videre

Sport Sjællandske - 09. april 2021 kl. 22:33 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Foråret startede helt optimalt med to sejre over henholdsvis Slagelse og Hillerød, men så løb Næstveds 2. divisionshold i fodbold ind i to nederlag - og begge endda på hjemmebane - til først AB og senest FC Roskilde.

I den sidste tog roskildenserne først sejren i de sidste minutter, da Næstveds rutinerede forsvarskriger Lasse Nielsen fik afleveret for kort tilbage til sin målmand Nicklas Dannevang, så gæsternes Monday Etim kunne smutte imellem og gøre det til slutresultatet 2-3.

34-årige Lasse Nielsen - med fortid i blandt andet OB, Lech Poznan og Lyngby - var hurtigt ude med en undskyldning til fans og medspillere, for han var godt klar over, den var gal.

- Det var nok ikke noget, jeg havde gjort i de større klubber, jeg har været i. Men her i Næstved er vi heldigvis tæt på hinanden og det nytter ikke noget at stikke halen mellem benene. Man må hurtigt videre efter et nederlag. Det var på sin plads at beklage og det blev heldigvis godt modtaget, siger Nielsen, der godt ved, det var en skæbnesvanger aflevering.

- Der sker fejl, men med min rutine skal jeg helst ikke lave for mange af den slags, konstaterer han.

De to seneste nederlag har afstedkommet en endnu større afstand til Nykøbing FC på førstepladsen. Falstringene er nu 14 point foran Næstved.

Hvad mere bekymrende er dog, at afstanden til nedrykningsstregen - Vanløse på syvendepladsen - nu kun er på syv point. Og med ni kampe tilbage af sæsonen kan alt stadig ske.

- Jeg håber bestemt ikke motivationen mangler, for der er altid noget på spil. Vi har ikke grebet muligheden for at hente point på Nykøbing, da vi har tabt de to sidste. Til gengæld lå vi lunt i forhold til top 6 efter de to første sejre, men nu skal vi passe lidt på, at vi ikke kommer tættere på nedrykningen. Og vi skal passe på med at finde på undskyldninger, for det hjælper ikke noget, og det er jeg heller ikke tilhænger af, konstaterer Lasse Nielsen, der fortsat bare vil vinde kampe.

- Det handler om hurtigst muligt at rejse sig igen og komme videre. Vi vil da blive ved med at vinde kampe og også jagte førstepladsen, indtil det er helt umuligt at nå den, siger forsvarskrigeren.

Det sydsjællandske mandskab skal for første gang nogensinde i en turneringskamp en tur til Lillevang Idrætscenter og møde Roskilde KFUM. Den omvendte kamp endte 3-0 til »de grønne« på tre scoringer i 1. halvleg, men siden da har KFUM'erne fundet sig nogenlunde tilrette i 2. division.

Godt nok har de tabt de to seneste kampe til henholdsvis Skovshoved og HIK, men spillet har ifølge avisens bulletiner været fint og chancerne store. Så Næstved kan ikke bare regne med at få noget foræret mod et hold, der er otte point fra de seks øverste pladser.

Den sydsjællandske trup er dog generelt fint trimmet med enkelte småskavanker - og så lige et fortsat spørgsmålstegn om Aleksa Todorovic, som af ukendte, private årsager har været fraværende de seneste par uger.

- Heldigvis er der så meget konkurrence i vores trup, så rammer man ikke lige dagen, står der andre parat til at gribe chancen, mener Lasse Nielsen.