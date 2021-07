Allan Dinesen i sit elskede Næstved-tøj på et billede taget i forbindelse med hans 70 års fødselsdag i marts. Foto: Simon Ydesen

Nekrolog: En stor sportsmand er gået bort

Sport Sjællandske - 12. juli 2021 kl. 10:26 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

En af Næstveds største sportspersonligheder gennem tiderne er ikke mere iblandt os.

Allan Dinesen, der 28. marts i år rundede 70 år, er stille sovet ind i hjemmet på Bolbrovej efter længere tids kræftsygdom.

Om nogen kan den store fodboldentusiast kaldes klublegende i Næstved IF. Han er vokset op med den runde læderkugle på banerne på Rolighedsvej, men da talentet ikke rakte til meget mere end sekundafodbold, bidrog han i stedet med sit store organisatoriske og planlægningsmæssige talent udenfor kridtstregerne i mange år fremover.

Ret hurtigt begyndte Dinesen at dømme kampe og siden blev han ungdomstræner. Blandt andre for denne artikels forfatter, der havde den kæmpe fornøjelse at have Allan Dinesen som en elsket og værdsat træner og holdleder flere gange op gennem 70'erne og 80'erne.

I det hele taget har et hav af unge fodboldspillere i Næstved været under Dinesens vinger og det er med ret stor garanti, at det store, kærlige gemyt, der stort set altid var iført sin kasket og fodboldjakke, huskes af alle og også selv ville kunne huske samtlige navne, han har haft med at gøre.

Trænergerningen var naturligvis frivillig og netop Dinesens evne til at udøve frivilligt arbejde på et uhørt højt, kvalitativt plan var en kæmpe gevinst for Næstved IF.

Det blev til flere bestyrelsesposter og endelig også formandsposten i fodboldafdelingen, som han besad i en årrække frem til 2019, hvor sygdom tvang ham til at stoppe. Et stort plaster på såret var dog, at han blev udnævnt til æresmedlem i NIF.

Men det var ikke kun fodboldafdelingen, der nød godt af hans store overblik og engagement. Også hovedafdelingens bestyrelse i Næstved IF var Allan Dinesen formand for i en lang årrække og ad den vej kom han blandt andet også i bestyrelsen for den dengang nye Arena Næstved.

Dinesens kæmpe hjerte for fodbolden var dog uomtvisteligt, hvilket også kastede et væld af bestyrelsesposter i Dansk Boldspil-Union og DBU Sjælland af sig. Men også den professionelle afdeling i Næstved Boldklub, hvor hans søn Peter i dag er sportschef, har nydt godt af Dinesens »grønne hjerte« i forskellige funktioner.

Allan Dinesen elskede sin grønne klub næsten ligeså højt, som han elskede sin familie. Og for ham var Næstved IF også hans familie.

Man kunne altid stole på, at klublegenden kom kørende på sin uundværlige jernhest en lørdag formiddag for at se mylderet af fodboldliv på banerne. Hans faste plads på klubterrassen, hvor han ofte nød en god middagsøl, burde få navneskiltet »Allan Dinesens Plads«. Han var nærmest næsten lige så stabil til de tidlige lørdagstræninger med »de gamle«, hvor hans ene, faste, urokkelige kvadratmeter på venstrekanten var en solid opspils-station - indtil hans helbred ikke kunne længere.

Han havde også en fast plads i presseboksen til Næstveds divisionskampe, indtil boksen blev lavet om til VIP-pladser, og han havde sågar en fast plads i mange sæsoner til Team FOG Næstveds hjemmekampe i basketligaen, hvorfra han forfattede et referat til klubbens hjemmeside.

Allan Dinesen var ansat i Næstved Kommune, hvor han i 2018 kunne fejre noget så sjældent som 50 års jubilæum. Samme dag gik han på pension.

Allan Dinesen efterlader sig fruen Kirsten, sine tre drenge Peter, Jacob og Morten samt syv børnebørn.

Æret være Allan Dinesens minde.