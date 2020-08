Næstved skal efter planen på besøg i Slagelse den 4. oktober. Den dato kan dog blive rykket. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Nedrykkere udskyder premierekamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedrykkere udskyder premierekamp

Sport Sjællandske - 06. august 2020 kl. 12:31 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved får en uge ekstra til at forberede sig til den kommende sæson. Det står klart, efter at den oprindelige premierekamp ude mod FC Roskilde er blevet flyttet. Det var planen, at den skulle være spillet den 29. eller 30. august ligesom alle andre kampe i premiererunden, men efter et fælles ønske fra begge klubber, så bliver der altså ikke nogen premierekamp mellem de to nedrykkere fra 1. division.

- Det giver super god mening for begge klubber. Dels fordi vi har mange bolde i luften lige nu i forhold til at få sat et hold sammen, men mest af alt har det været et spørgsmål om, at vi har en meget kort opstart på grund af, vi sluttede en del senere i 1. division, end de gjorde i 2. division, siger Næstveds sportschef Peter Dinesen.

Det betyder, at Næstveds første kamp bliver en hjemmekamp mod Hillerød.

- Jeg tror bestemt ikke, at vores nye træner har noget imod, at han får en uge ekstra inden den første turneringskamp. Vi spiller efter planen pokalkamp i midtugen inden kampen mod Hillerød, siger Peter Dinsen.

Her ved Næstved ikke, hvem man skal møde, da der først skal afvikles en runde i næste uge, før de grønne træder ind i turneringen.

I Slagelse kan man se frem til en hjemmekamp i premieren. Her kommer oprykkerne fra Roskilde KFUM på besøg.

Her har gæsterne faktisk bedt om at få lov til at spille den første kamp på udebane.

- Vi har jo bedt om at spille den første kamp på udebane, fordi vi kæmper lidt med kommunen om at få vores rammer klar til 2. division. Derfor er det også meget fint, at vores første hjemmekamp er mod HIK, fordi det ikke er et hold, der er kendt for at have mange fans med til udekampe, siger Roskilde KFUMs sportschef Pierre Overgaard.

Han er fint tilfreds med, at premieremodstanderen bliver Slagelse.

- Det er et hold, som vi kender godt, og de kender os, så begge parter kan nok ikke overraske det helt vilde. Det er en fin første modstander for os, siger sportschefen.

I Roskilde er det helt store brag prorgramsat til at skulle finde sted den 7. eller 8. november i 11. spillerunde. Her er FC Roskilde vært for en kamp mod Roskilde KFUM.

I Slagelse er årets kamp i første omgang programsat til den 4. oktober hjemme mod Næstved.

- Vi håber godt nok, at vi kan lukke en masse folk ind. Jeg tror, at vi uden problemer kunne samle 2.500 tilskuere til den kamp. Det er jo en kamp, som folk har set frem til i et halvt år, siger Mick Keller, der er administrationsansvarlig i Slagelse B&I.

Nu er realiteterne desværre sådan, at man lige nu må lukke 500 mennesker ind på stadion i forbindelse med en kamp - inklusiv spillere, stab og dommere.

- Vi får nye oplysninger og opdaterede retningslinjer her senere på måneden. Dansk fodbold må ikke bidrage til smittespredning, men vi vil sagtens kunne have 1.000 siddende tilskuere hos os, uden at jeg går rundt med ondt i maven, siger Mick Keller