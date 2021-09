Anders Nielsen kaster sig her mod Herfølge ned i et forsøg. Både han og Andreas Lissau (i midten) havde chancer til at score mod Nykøbing FC tirsdag aften, men Vordingborg måtte gå målløse fra banen på Falster. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Nederlag til sydlige naboer

- Vi spillede faktisk en sindssyg god kamp og var gode til at spille os ud af deres første pres. Vi fik også presset dem i bund i 2. halvleg, og et kvarter før tid burde vi have haft et kæmpe straffespark. Både Anders Nielsen og Nicklas Rasmussen burde have fået et. Det endte så istedet med, at Anders fik gult kort, siger Jan Faber, der set i lyset af skavanker hos enkelte af sine spillere er meget tilfreds med indsatsen trods nederlaget.