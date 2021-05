Tobias Pedersen var med fra start hos Næstved, men kunne ikke forhindre, at HIK vandt 1-0. Foto: John Ringstrøm

Nederlag til Næstved i Gentofte

Bare to dage efter meldingen om, at Næstved Boldklub skiller sig af med cheftræner Pedro Hipolito efter denne sæson, tabte det sydsjællandske 2. divisionshold fredag aften i Gentofte.

Hjemmeholdet HIK tog en smal sejr på 1-0 og bevarer dermed den spinkle mulighed for at vriste første- og oprykningspladsen fra ellers så suveræne Nykøbing FC.

Ikke at sommerens trænerskifte og nederlaget i Gentofte har direkte noget med hinanden at gøre, men der var ikke meget saft og kraft i de grønblusede på kunstbanen i det nordkøbenhavnske.

Offensivt har sydsjællænderne ikke meget at byde på og det var kun enkelte gange, den tidligere Næstved- og Slagelse-målmand Sebastian Sørensen for alvor blev testet i HIKs mål.

Omvendt havde Viktor Anker i Næstveds mål et par store redninger især på kæmpe omstillingsmuligheder til hjemmeholdet, men scoringen kunne han ikke gøre så meget ved.

Den faldt i 34. minut, hvor HIK bryder igennem i deres venstreside. Her havde Næstveds unge Marius Christiansen nok at gøre kampen igennem, men denne gang kunne han ikke forhindre indlægget til Oskar Høybye, der vippede bolden over Viktor Anker.