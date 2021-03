Nederlag i forårspremieren

Sydsjællænderne fik ny tro på tingene et kvarters tid efter pausen med en reducering af Katrine Krag-Andersen, der ellers havde været impliceret i to af Næsbys mål i 1. halvleg. Og håbet fik endnu mere næring på et mål mere af Julia Hjørlunde Hansen med et kvarters tid igen.