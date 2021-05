Se billedserie Julia Hjørlunde Hansen og Herlufsholm blev lidt overraskende trynet af Østerbro efter en skidt comebackkamp på stadion i Næstved. Her havde holdet ikke spillet siden 1. divisionsfinalen mod Næsby i juni 2018. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nederlag efter to brølere

Sport Sjællandske - 16. maj 2021 kl. 18:26 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Ikke siden 13. marts i 1. divisions oprykningsgruppe har Herlufsholm tabt en turneringskamp. Dengang sejrede B93 med 2-0 på kunstbanen i Næstved.

Men nu skete det igen søndag i de sydsjællandske kvinders første hjemmekamp på stadion i Næstved.

Endnu et Østerbro-hold, nemlig Østerbro... kom og sejrede 2-1 på en ellers flot græsbane og med cirka 120 tilskuere på siddepladserne.

Herlufsholm kunne med en sejr have taget et kæmpeskridt mod en sikker plads i den kommende, landsdækkende 1. division, og hjemmeholdet var da også overordnet set mest på bolden og havde de fleste chancer.

Allerede i fjerde minut var unge Nicoline Dam Schrøder alene med Østerbro-keeperen, men hun havde ikke overskud nok til at placere bolden i den tomme side af målet.

Hun ramte istedet lige på målvogteren og sådan var billedet også et par andre gange i de første 45 minutter. Her hoppede og dansede bolden nærmest på gæsternes mållinje, uden at tage de sidste centimeter ind over den.

1. halvleg forblev målløs, men Herlufsholm fortsatte med et pres på Østerbros mål efter pausen. Her var der dog ingen medspillere, der kom frem til to hårde indlæg fra Annica Schreiber. En af dem gav en ripost ud i feltet til Nicoline Schrøder, som ramte bolden godt men igen lige i favnen på Østerbros bagerste skanse.

Et senere indlæg fra Annica Schreiber gav dog endelig pote, da Sasja Fabäch ved nærmeste stolpe fik listet bolden i mål, og så lignede det en cruisen mod sejren fra værternes side.

Men ak, bare to minutter senere misforstod anfører Karoline Ellegaard og keeper Christina Kese Jensen fuldstændig hinanden, så gæsternes Malou Tholin fik et tomt mål til at putte bolden ind i.

Det ramte Herlufsholm som en sukkerkold bjergrytter, for i det sidste kvarter var pusten gået af hjemmeholdet. Ovenikøbet begik Sasja Fabäch et straffespark, som ikke mange så, men der var ikke de store protester og Østerbros Cecilie Bergholt kunne score sikkert på en stillestående Christina Kese.

- Det var - som i starten af sæsonen - to personlige fejl. Det er jo en skandale. Men der er de dage, hvor de ting sker, og så er det et spørgsmål om, hvordan man håndterer det. Det vigtigste for mig er udtrykket, man viser bagefter, siger Herlufsholm-sportschef Steen Hansen.

Christina Kese var dog også kvinden, der reddede sit hold fra et endnu større nederlag, da hun kort før tid havde en dobbeltredning.

Men generelt var hjemmeholdets spil ikke godt. For mange fejlafleveringer og for lidt tryk på Østerbros godt nok fint spillende defensiv.

- Østerbro har et homogent hold og arbejder sig ind i kampen. Det vidste vi. Der går lidt, inden vi finder ud af at sætte vores spil sammen. Men i en periode i 2. halvleg, inden vi scorer, skaber vi nogle gode situationer, hvor vi får sat det op og egentlig skal score. Men det gør vi ikke, og så tænker vi pludselig, at det også kan gå den anden vej, siger Steen Hansen.

Sydsjællænderne måtte se Næsby overtage førstepladsen, mens Solrød og Østerbro på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen kom tre point nærmere. Der er dog stadig fem point ned med fem kampe tilbage.

- Vi spurgte dem om det at spille på stadion havde nogen indflydelse, men det synes de bare var fedt. En fed bane og gode rammer. Jeg tror mere, at det for nogle af dem handlede om at komme på 31 point og få lagt afstand ned til tredjepladsen, og så ser det ud som om, der går fuldstændig gummiben i den i de sidste 10 minutter, lyder det fra sportschefen.