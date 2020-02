Næstveds talentafdeling har iværksat nogle nye tiltag, der skal være med til at styrke breddefodbolden på hele Sydsjælland til glæde og gavn for alle - ikke blot eliteafdelingen i Næstved IF og Næstved Boldklub. Foto: Simon Ydesen

Næstved vil tage lokalt fodboldansvar

Sport Sjællandske - 20. februar 2020 kl. 21:27 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved IFs talentafdeling, der også er kendt under navnet Talentcenter Sydsjælland, lancerer nu et nyt tiltag for at hjælpe den lokale børnefodbold på Sydsjælland. I mange år var Næstved IF den store stygge ulv, der kun var ude på at stjæle de bedste spillere i de mindre lokale klubber. Det er man nok i bund og grund stadig interesseret i at gøre, men i dagens fodbold-Danmark er der mange andre aspekter at tage hensyn til, når man skal være lokalt fodboldflagskib, og den rolle er Næstved nu klar til at omfavne med de forpligtigelser, det indebærer.

Derfor lancerer klubben nu et nyt tiltag - et lokalt fodboldnetværk, der skal være med til at gavne børnefodbolden ikke bare i NIF-regi men for hele lokalområdet som helhed.

- Vi har lavet et tiltag rettet mod vores samarbejdsklubber, der har til formål at hjælpe dem med at skabe bedre rammer for børne og ungdomsfodbolden. I bund og grund handler det om, at vi gerne vil have vores samarbejdsklubber til at interagere mere med hinanden. Tidligere har det været sådan, at kommunikationen meget har været fra Næstved til den enkelte samarbejdsklub. Det vil vi gerne ændre på, så det bliver mere på kryds og tværs mellem klubberne, forklarer Anders Bergendorff.

Næstveds talentchef påpeger, at det er en af flere kongstanker, der har dannet grundlag for det nye tiltag.

- Hvis for eksempel man har et spørgsmål eller en problemstilling i Præstø, så kan det jo sagtens tænkes, at man har en erfaring eller et indspark at byde ind med i Nyråd eller Langebæk Alliancen. Derfor vil vi gerne skabe et forum, hvor man i højere grad kan vidensdele alle klubber imellem, siger Anders Bergendorff.

- På den her måde får vi forhåbentlig skabt et langt større og meget mere relevant netværk. Mit håb er, at de forskellige klubbers træner, kan bruge denne gruppe til eksempelvis at aftale træningskampe, og udveksle erfaringer, siger Anders Bergendorff.

Talentchefen er ikke bleg for at erkende, at Næstved altid vil have en overordnet interesse i at finde de bedste spillere i lokalområdet og få dem til Næstved for at spille på klubbens elitehold. Når det er sagt, så er det her i ligeså høj grad et spørgsmål om at tage ansvar for breddefodbolden på Sydsjælland.

- Vi står i en situation, hvor fodbolden på ungdomsplan stadig får det sværere og sværere. Det vil vi gerne være med til at påvirke i en anden retning. Der er ingen tvivl om, at fastholdelse og kvalitet i tilbuddet til spillerne hænger sammen, og her vil vi som klub gerne gå ind og tage vores ansvar for den videre udvikling. Det er ganske enkelt vores pligt som licensklub, siger Anders Bergendorff.

- Hvis vi med det her tiltag kan være med til at gøre det nemmere for de mange frivillige ungdomstrænere i de andre klubber, så har vi allerede vundet meget som lokalområde. Vi har eksempelvis også udarbejdet komplette programmer til 10 forskellige træningspas, som medlemmerne af vores netværk får adgang til. Der er ikke noget hokus-pokus over det her. Det er blot et eksempel på et redskab, der kan være med til at højne kvaliteten i træningen, som igen gerne skal være med til at fastholde spillerne i fodbolden, siger Anders Bergendorff.

Talentcenter Sydsjælland afviklede et indledende møde tidligere på ugen, hvor interessen fra de fremmødte klubber var stor. Her blev der snakket og diskuteret fodbold på livet løs.

- Vi havde blandt andet også den kommende TMS-træner Dennis Jensen med, fordi han fandt det her initiativ interessant, og det var også spændende at høre hans indspark med håndboldbriller på, siger Anders Bergendorff.

Næstved-manden håber, at det nye netværkstiltag kan være interessant for flere end de nuværende samarbejdsklubber.

- Der er ikke noget hemmeligt i det her, så vi håber, at der er andre og flere klubber end vores nuværende samarbejdsklubber, der vil være med. Blandt andet havde vi også Vordingborg med til mødet, og det er jo ganske uforpligtende, siger Anders Bergendorff.