Næstved vandt storsejr i regulær gyser

Ikke kun til at vinde sin single mod Eric Marc Glod med 3-0 i sæt, men også til at sikre Næstved en sikker sejr på 5-1 i den første DM-semifinale mod B 75.

Hampus Söderlund lod til at have mistet grebet om sin kamp, og klokken 21 var han pludselig nede med fire matchbolde. 6-10 stod der - og inde ved siden af havde holdkammeraten Magnus Månsson tabt første sæt i det rent svenske opgør mod Johan Barius.

Söderlund overlevede den første matchbold. Den anden. Den tredje og den fjerde. Blot for så at begå en let fejl og give Eric Marc Glod en femte chance.