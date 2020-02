Se billedserie Næstved vandt 2-1 over Frem. Sejrsmålet blev scoret i overtiden af anden halvleg af Ahmed Hassan. Foto: Simon Ydesen

Næstved vandt på sen scoring

Sport Sjællandske - 08. februar 2020 kl. 15:18 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds nysammensatte 1. divisionshold var lørdag en tur i Valby for at møde Frem til en træningskamp. Den endte med en 2-1-sejr til Næstved efter en kamp, som på trods af sejren ikke var den store opløftende oplevelse for de grønne.

Den nye tyske angriber Dennis Blaser bragte Næstved foran med 1-0, da han kom først på et hjørnespark. Målet var eneste scoring i første halvleg, der ellers bød på chancer til begge sider. Flest til Frem. Valby-holdet udnyttede flere gange Næstved-fejl til at komme frem til store chancer. Kun godt målmandsspil fra Mikkel Bruhn, feberredninger på stregen og en stolpe var i vejen for en Frem-scoring.

Næstved formåede ikke for alvor at få etableret noget spil på Frems banehalvdel, og det var oftest via omstillinger, at de grønne blev farlige.

Billedet fortsatte i anden halvleg, hvor kampen dalede lidt i niveau i takt med, at udskiftningerne begyndte at finde sted.

Frem havde et par fine chancer, inden Lucas Balck fik udlignet til 1-1, hvilket længe lignede kampens resultat. Mod kampens slutning blev Ahmed Hassan skiftet ind, og det lykkedes ham at heade bolden i mål til 2-1 i overtiden.

Spillet var som sagt ikke noget at råbe hurra for, men det var ikke så vigtigt for træner Maximilian Dentz, der havde andre fokuspunkter for en kamp, der gav uofficiel debbut til Dennis Blaser, midtbanespilleren Alexander Schmitt og kantspilleren Lucas Surek. Det er ikke fair at komme med den store analyse af den nye tyske trio på baggrund af de 90 minutter, men man fik i hvert fald set, at Dennis Blaser kan finde vej til målet.

- Dennis er ikke den type angriber, der bare tager bolden og dribler den i mål, men han har en god næse for at stå de rigtige steder. Det så vi også i den her kamp, siger Maximilian Dentz.

- Jeg havde mest fokus på, at vi skulle se det rette engagement og den rette indstilling, og det fik jeg set fra spillerne i dag. Der er naturligvis altid ting, vi kan og skal gøre bedre, men det her var godkendt i forhold til de fokuspunkter, jeg havde stillet op for kampen, siger Maximilian Dentz.