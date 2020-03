Næstved uden tilskuere til sæsonens største kamp

Men nu bliver det måske kun til de tre point, for Divisionsforeningen har påbudt alle superliga- og 1. divisionsklubber at spille uden tilskuere i weekenden. Og det har den selvfølgelig efter opfordring fra myndighederne på grund af frygten for corona-smitte.

- Det er noget lort. Vi har også et sponsorarrangement før kampen med omkring 240 sponsorer, som vi måske er nødt til at aflyse. De må heller ikke komme ud på stadion og de kan jo ikke sidde og se kampen bag glas i Arena Næstved, siger Næstved Boldklubs direktør Peter Nielsen.

Han ærgrer sig voldsomt over, at påbuddet kommer lige netop nu, hvor Nykøbing FC kommer på besøg.

- Det er jo én af de største hjemmekampe for os, hvor vi kunne have haft op mod 2.000 tilskuere og et godt salg i boderne, siger, siger direktøren, der anslår, at klubben går glip af et seks-cifret beløb i forbindelse med Nykøbing-kampen.