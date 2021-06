Næstved-trup siger farvel til seks

Se billedserie Mathias Holm (t.v.) og Ahmed Hassan gik til den under Næstveds sidste træning inden sommerferien. Holm er en af de spillere, klubben skal snakke med om en eventuel aftale. Hassan, der blev holdets topscorer med 17 mål, er fortsat på kontrakt med sydsjællænderne og derfor med, når holdets nye cheftræner Peter Bonde kalder til første træning 12. juli. Foto: John Ringstrøm

18. juni 2021 Af John Ringstrøm

En fjerdeplads i den forgangne sæson og udsigt til en ny sæson i landets tredjebedste fodboldrække, 2. division, er, hvad Næstved Boldklub torsdag kunne pakke i kufferten og tage på ferie med.

Her var der sidste træningsdag under voldsomme varmegrader, men »de grønne« spurtede alligevel lystigt rundt under udviklings- og assistenttræner Kenneth Gangsteds og målmandstræner Dan Petersens ledelse.

Truppen var en broget flok af rutinerede, unge og prøvespillere, der vil forsøge at spille sig til aftale i den sydsjællandske 2. divisionsklub. Trods den hårde varme og ferien lige for døren var der godt fremmøde og god træningsindsats - endda af nogle af »de ældre«, blandt andre Lasse Nielsen, Ahmed Hassan og Abdoulie Njai. Anfører Jesper Christiansen var dog taget tidligt på ferie, og mon ikke det hang sammen med, at han onsdag rundede de 30 år.

Det var heller ikke muligt at spotte andre af de spillere, der har været med i den forgangne sæson. Og det er der en plausibel forklaring på.

Næstved har valgt at ophæve kontrakterne med brasilianske Edson Aquino samt Lucas Rejnhold Steen, mens andre igen ikke får forlænget deres aftaler. Det drejer sig om Marcus Korang samt de to tyskere Can Özkan og Alexander Schmitt. Özkan har tidligere meldt ud, at han tager tilbage til Tyskland.

Alexander Schmitt ville gerne være blevet i Næstved, men parterne kunne ikke nå til enighed.

- Schmitt var jo på en fuldtidskontrakt plus lejlighed. Vi har et helt andet setup nu, så hvis han skulle fortsætte, skulle det være på en helt anden type kontrakt, siger klubdirektør Peter Nielsen, der også siger farvel til Tobias Pedersen.

Peter Nielsen og sportschef Peter Dinesen er stadig er i dialog med flere spillere.

- Der er en masse, der har udløb og bliver her. Vi arbejder på nogle af dem, vi ikke er helt enige med endnu. Blandt andre en som Mathias Holm, som ikke har været på kontrakt. De unge, William Lenart og Magnus Jørgensen, udløber også, siger Nielsen, der dog kan forsikre, at Nicklas Dannevang bliver.

- Hans lejemål ophører 30. juni og så overtager vi ham på en længere kontrakt fra Fremad Amager. Og så kommer Jeppe Rømer forhåbentlig også snart tilbage i fuld vigør, siger direktøren.

Der var heller ikke selskab af angriber Mileta Rajovic, mens angrebsmakker Christoffer Thrane nøjedes med at se på. Thrane har også kontraktudløb 30. juni, men han vil gerne blive i klubben, selv om der ifølge sn.dk's oplysninger er interesse om ham fra andre klubber.

- Christoffer Thrane er stadig et åbent spørgsmål. Vi snakker stadig sammen, siger Peter Nielsen.

I forhold til prøvespillere har hele ugen budt på flere nye ansigter fra nær og fjern. Blandt andre Abdou James Goddard, der for AB Tårnby var noget af en mundfuld for Næstved-forsvaret i deres indbyrdes møde i 2. division.

- Vi leder jo stadig efter et par stykker, og vi har nogle prøvespillere, som har været med denne uge istedet for i opstarten. Vi vil gerne have truppen så meget på plads, så vi ikke skal bruge de første 14 dage på at se en masse spillere an. Vi vil ikke udelukke, at vi kan se en eller to an efter sommerferien, men vi får ikke et stort rend af spillere, pointerer Peter Nielsen.