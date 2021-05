Næstved ser gode muligheder mod Roskilde, som de er underdogs. På billedet ses Radim Bako i aktion for holdet i semifinalen mod B 75. Foto: Kenn Thomsen

Næstved tror på overraskelse

11. maj 2021
Af Niels Nedergaard

Klaveret har spillet for Næstved indtil videre i denne sæson, hvor sydsjællænderne på imponerende vis er nået hele vejen til finalen. Senest gik det ud over B 75, som holdet levnede ingen chancer og gjorde rent bord med to flotte sejre på 5-1.

Nu venter den helt store styrkeprøve for Næstved, når de møder storfavoritterne fra Roskilde Bordtennis, der har domineret bordtennisligaen de sidste mange år og har et stjernespækket mandskab med Michael Maze, Allan Bentsen osv.

Netop dette skræmmer dog ikke det lokale bordtennishold fra Sydsjælland, og holdets sportschef, Jeppe Spottog, har stor tro på, at man kan byde Roskilde op til dans.

- Roskilde er jo klare favoritter, men lige nu har vi faktisk ret store forventninger til opgøret, for alle på vores hold leverer på toppen. De topper alle sammen lige nu, og der er god optimisme på holdet, så der er store forventninger til kampen, selvom vi godt ved, det bliver svært, siger Jeppe Spottog.

Selvom Næstved-sportschefen godt er klar over, at alt skal gå op i en højere enhed mod Roskilde, så er troen alligevel stor på, at holdet kan levere overraskelsen og tage DM-guldet.

- Vi tror alle sammen, at vi kan vinde. Vores forventninger er helt klart at kunne spille lige op med dem. Vi vil ikke bare tabe 0-2 eller lignende. Vi skal kunne spille ud mod dem og ligesom få en god kamp, fortæller Jeppe Spottog, og tilføjer:

- Vi ved, hvordan Roskilde stiller, og vi har forberedt os en del på, at både Allan (Bentsen, red.) og Maze (Michael, red.) er venstrehåndet. Vi har samtidig sat holdet, og alle ved, hvem de skal møde, men det er klart, at alle vores spillere skal ramme dagen, hvis vi skal vinde. Der er ingen, der må spille under niveau, lyder de afsluttende ord fra sportschefen.

Den første ud af tre mulige finalekampe spilles tirsdag 17.00 i Mærk Næstved Hallen i Toksværd. Kampen kan desuden ses live på tv-kanalen Sport Live.