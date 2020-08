Næstved tog sommerens første sejr

Gang på gang spillede Nordsjælland rundt om Næstveds backs og især i højre side, hvor Abdoulie Njai havde problemer. Efter et kvarter skulle gæsterne også have været foran, men unge Jeppe Rømer reddede flot et straffespark og også en ripost, men nordsjællænderne skød over frit mål på en tredje chance.