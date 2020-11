Næstved taber terræn i toppen

Lige nu gælder det bare om at komme tilbage på sejrssporet for lørdag eftermiddag led sydsjællænderne deres andet nederlag i sæsonen, da de tabte 1-3 på Frederiksberg Stadion til FA2000.

Det var ikke særlig god fodbold, der blev spillet på kunstbanen i det københavnske, men det der var, var nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to hold. Værterne kom bedst fra start med at par fine muligheder, som Næstved-keeper Jeppe Rømer, der havde afløst en halvskadet Viktor Anker, tog sig af.

Næstved startede i en 3-5-2-formation for første gang i denne sæson under Pedro Hipolito, men det fungerede ikke. Det blev lavet om til 2. halvlegs start, og det blev lidt bedre. Njai havde faktisk bolden i nettet, men der blev vinket for offside. Lidt senere fik gæsterne dog scoret, da Lasse Nielsen steg til vejrs på et hjørnespark og pandede bolden i nettet til 1-1.