Næstved-spiller vinder stor sejr i USA

Sport Sjællandske - 18. februar 2021 kl. 21:46 Kontakt redaktionen

Jacob Skov Olesen fra Næstved Golfklub vandt tre sejre på junior college-niveau i sin første sæson i USA i 2019, og det gjorde ham interessant for nogle af de større skoler.

Inden sommerferien indgik han en aftale om at skifte fra Ranger College til Texas Christian University, og det tog ham ikke lang tid at vænne sig til at konkurrere på det højeste niveau.

Onsdag sikrede Næstved-spilleren sig nemlig sin første sejr for TCU, da han sluttede på en delt førsteplads i turneringen The Prestige.

- Det er ret vildt. Det er svært at finde et stærkere felt - udover ved de nationale mesterskaber. Så jeg må godt lige klappe mig selv på skulderen i et par dage, for det er uden tvivl min største sejr nogensinde, siger Jacob Skov Olesen.

Turneringen havde deltagelse af 120 spillere og blev afviklet på Greg Norman Course i The Club at PGA West i La Quinta i Californien.

Jacob Skov Olesen sluttede fire slag under par efter tre runder, men han var faktisk godt på vej mod en endnu bedre score.

Med fire huller tilbage var danskeren tre slag foran de nærmeste konkurrenter, men en dobbeltbogey gav forfølgerne mulighed for at nå op, og efter de sidste tre huller måtte han dele førstepladsen med Ludvig Aberg fra Texas Tech og Trevor Werbylo fra Arizona.

- Der er ikke noget omspil herovre, så man deler bare sejren. Men det er stadig en sejr, og man får også et trofæ, siger en glad Jacob Skov Olesen.

Det er første gang i to år, at en spiller fra TCU slutter i top 3 i så stor en turnering, og det kan sagtens overskygge ærgrelsen over at skulle dele sejren.

- De andre sluttede på en lettere del af banen, og jeg kendte faktisk heller ikke stillingen. Hvis vi havde spillet sammen, så havde det måske set anderledes ud. Det var da en lidt ærgerlig dobbeltbogey, jeg fik på 6. hul, men til gengæld fik jeg en ret vild birdie på det næste hul, siger Jacob Skov Olesen

I holdkonkurrencen blev TCU nummer syv med en samlet score på 14 over par, mens Arizona og North Carolina delte førstepladsen i -4.

Næste opgave for Jacob Skov Olesen og holdkammeraterne bliver Trinity Forest Invitational i Dallas fra 7.-9. marts.

