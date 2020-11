Næstveds Aleksa Todorovic (t.v.) blev overlistet i tillægstiden af Mathias Kristensen, der blev matchvinder for Nykøbing FC. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Næstved smider 2-0-føring og taber 2-3

Hvilken fight de to tophold i fodboldens 2. division, Nykøbing FC og Næstved, gav hinanden og de cirka 400 tilskuere på stadion i Nykøbing Falster søndag eftermiddag.

Opgøret endte 3-2 til hjemmeholdet efter et opgør, hvor Næstved var foran 2-0, men også kun spillede med 10 mand i hele 2. halvleg.

Føringen holdt til pausen, men lige inden pausefløjtet fik brasilianske Edson sit andet gule kort og dermed rødt for at svinge en arm op i hovedet på en modstander.

Det svækkede umiddelbart ikke sydsjællænderne, der efter 40 sekunder af 2. halvleg kom foran 2-0 på et brag af et mål af Abdoulie Njai.

Men med en mand i undertal blev gæsterne efterfølgende trykket ned. Og henholdsvis i 60. og 74. minut fik værterne ikke uventet scoret og udlignet trods et heroisk kæmpende Næstved-hold.

Det lignede også en NFC-føring, som 2. halvleg skred frem, men det var faktisk gæsterne, der i slutningen havde de bedste muligheder. Især Can Özkan kunne have gjort det overraskende ved at passere den tidligere Næstved-målmand Sebastian Olsen.