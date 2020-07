Andreas Heimer måtte udgå med noget, der kan være en alvorlig knæskade i kampen mod Hvidore.

Send til din ven. X Artiklen: Næstved slutter sidst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved slutter sidst

Sport Sjællandske - 19. juli 2020 kl. 14:58 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det smagte unægteligt af sommerbold, da Hvidovre gæstede Næstved til en kamp, der endte med en 2-0-sejr til gæsterne.

Dermed blev det endegyldigt slået fast, at det bliver Nykøbing FC, der bliver det tredje hold, der tager turen ned i 2. division.

Næstved skulle forsøge at revanchere en helt igennem elendig indsats mod FC Roskilde fra midtugen, og den mission lykkedes ikke for alvor. Igen virkede det som om de grønne manglede energi og frem for alt hjerte i det, der blev foretaget på banen. Der var comeback til Jesper Christiansen i startopstillingen, men den stærke midterforsvarer kunne ikke holde sammen på et Næstved-hold, der igen lignede et mandskab, der var gået på tidlig sommerferie.

Første halvlegs dramatiske højdepunkt indtraf, da Andreas Heimer efter en halv time måtte hjælpes fra banen med det, der ligner en knæskade. Det kan potentielt være lidt af en streg i Næstved-regningen, da Heimer er udset til at være en af de bærende spillere på Næstveds kommende 2. divisionshold.

Næstved formåede at producere en enkelt stor chance inden pausen, da Mathias Kisum fik en god skudmulighed i feltet, men ellers var det småt med tilløb til mål fra de grønnes side. Omvendt var Hvidovre lidt farligere, men det var heller ikke imponerende hvad Andreas Moos og de øvrige Hvidovre-spillere fik spillet sig frem til i de første 45 minutter.

Det blev lidt bedre efter pausen for Hvidovres vedkommende, mens Næstved faldt tilbage i et gammelkendt mønster med uinspireret fodbold. Når der skal skiftes ud falder kvaliteten drastisk hos Næstved, og derfor var det meget logisk, at Hvidovre bragte sig foran ved Liam Qamili efter en times spil. Matti Olsen afgjorde kampen og sikrede Hvidovre en ny sæson i 1. division, da han gjorde det til 2-0 med 10 minutter tilbage.

For de trofaste Næstved-fan var det en lille trøst, at man midt i den grønne elendighed kunne fryde sig over Nykøbings nedrykning, hvilket måske mest af alt siger lidt om, hvor skidt det sydsjællandske spil er for tiden. Næstved mangler nu blot en udekamp mod HB Køge, før sæsonen er forbi.

Med søndagens resultater ligger det fast, at Næstved slutter sidst i 1. division, og Hvidovre er klar til næste sæson i landets næstbedste række.