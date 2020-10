Se billedserie BSFs Marcus Woss var en upopulær mand blandt Næstveds medrejsende fans. Måske fordi han var manden, der fik Abdoulie Njai vist ud, fordi han blev matchvinder med det BSF sidste straffespark og fordi han var en sand kriger på banen - her mod Næstveds Ibrahim Laar, Edson og Lasse Nielsen. Foto: John Ringstrøm

Næstved sendt ud i pokalmørket

Sport Sjællandske - 13. oktober 2020 kl. 21:43 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der blev ikke scoret i hverken ordinær kamp eller forlænget spilletid, og så måtte Næstveds favoritter ud i straffesparkskonkurrence mod værterne i Ballerup Idrætspark.

Her begyndte mørket at sænke sig over det vestlige Storkøbenhavn tirsdag aften og pludselig var afstanden mellem 2. division og danmarksserien fuldstændig udlignet.

Alt kan ske i en straffesparkskonkurrence, hvor fem spillere fra hvert hold er udpeget til at eksekvere, og selv om sydsjællændernes fuldtidsprofessionelle spillere har bolden på fødderne langt flere gange om ugen end et danmarksseriehold, var det altså holdet fra Ballerup-Skovlunde, der trak det længste strå.

De første to spark fra hvert hold blev sat ind, men på det tredje brændte Næstveds topscorer Christoffer Thrane med et sølle spark midt i målet, som intet problem var for hans tidligere holdkammerat i Slagelse, Oliver Foss.

Men Jeppe Rømer hjalp Thrane og sit hold ved at snuppe BSFs tredje forsøg, og så var det lige igen.

Herefter scorede begge hold igen, men Næstveds femte og sidste blev brændt af Aleksa Todorovic, da Oliver Foss sprang til venstre og tog den.

Herefter kunne hjemmeholdets Marcus Woss score til 4-3 og så brød jublen ellers løs hos BSFs spillere og tilskuere.

- Det er kæmpestort for os. Det siger sig selv, som du kan se, sagde en lykkelig Oliver Foss, der skiftede fra Slagelse til BSF før denne sæson.

- Inden kampen havde vi sagt til hinanden, at vi i hvert fald ikke ville lægge os ned. Men det var en helt vildt stressende kamp. De kom meget over kanterne. Men jeg synes, vi havde flere chancer, kom det fra Foss, inden han blev kysset på kind og pande af både morfar og kæreste.

- Det er så stort. Den største motivationsfaktor for os var, at vi kunne komme til at møde OB, og det skal vi nu, sagde BSF-keeperen, der blev den store helt med redningen af både Thranes og Todorovic' straffespark.

- Thranes var ikke så godt spark. Aleksa var nem at læse. Jeg stak højrehånden ud for at få ham til at sparke der, og det var et lille psykologisk spil, der virkede, kom det fra Foss.

Hos Næstved var skuffelsen naturligvis stor. Man kom som storfavorit, havde slået et andet danmarksseriehold i form af Frederikssund ud i første runde, og langt det meste af spillet sad da også på »de grønnes« fødder.

- Sådan er pokalfodbold. Det ser man flere steder rundt om i verden. Vi kom for at vinde og havde også chancerne. Vi scorede egentlig to gange, men blev dømt offside. Vi kunne ikke score, erkendte Næstveds portugisiske træner Pedro Hipolito.

Han havde skiftet meget ud i forhold til 3-0-sejren over Avarta i fredags. Blandt andre fik de to nytilgange, Bakr Abdellaoui og Shelove Achelus, debut og var med i startopstillingen sammen med blandt andre tyske Can Özkan. Men det var ret tydeligt, at de skal bruge noget tid på at lære sine nye holdkammerater at kende.

- Vi har tre kampe i denne uge og vi vil gerne give dem spilletid, så vi kan se deres kvaliteter. De er en del af holdet nu. Men spillerne fortjener generelt ros for deres indsats. Det er altid svært at spille mod lavere rangerende hold, som kæmper meget for at slå favoritter ud, sagde Hipolito, der vidste, at tilfældigheder kan spille ind i en straffesparkskonkurrence.

- Det er selvfølgelig altid bedst at vinde. At tabe den her kamp var ikke en del af vores plan, sagde Næstved-træneren.

I den ordinære kamp havde Næstved ikke ret mange deciderede chancer, før Christoffer Thrane og Abdoulie Njai kom på banen med cirka en halv time igen.

Sydbank Pokalen, 2. runde, mænd BSF - Næstved: 4-3 efter straffesparkskonkurrence. 0-0 i Ordinær tid og omkamp.

0-1: Alexander Schmitt 1-1: Jonas Zederkopff 1-2: Ahmed Hassan 2-2: Emil Tidemand Christoffer Thrane, NB, brænder Daniel Stubberup, BSF, brænder 2-3: Victor Jatoba 3-3: Rasmus Brøns Aleksa Todorovic, NB, brænder 4-3: Marcus Woss

Næstveds hold:

Jeppe Rømer - Aleksa Todorovic, Victor Jatoba, Lasse Nielsen, Lucas Steen - Bakr Abdellaoui (62/Abdoulie Njai), Alexander Schmitt, Edson Aquino (90/Isaac Nortey), Shelove Achelus (70/Eric Zotorvie) - Can Özkan (70/Ahmed Hassan) - Ibrahim Laar (62/Christoffer Thrane).

Advarsler:

Rasmus Larsen, Jonas Vestergaard, Seyfettin Bulut, Marcus Woss, Lukas Killerich, BSF. Ibrahim Laar, Ahmed Hassan, Næstved.

Rødt kort: Abdoulie Njai, Næstved (118.)

Njais indlæg var Thrane lige ved og næsten at komme frem til et par gange, men BSF slap med skrækken. Også Lasse Nielsen havde et hovedstød i nettet, men der blev fløjtet for offside. Shelove Achleus havde også et fint gennembrud på venstrekanten i 2. halvleg, mens han beslutning om at lægge en bold på tværs i ingenmandsland var ikke den rigtige.

Omvendt havde værterne bestemt også deres nærgående forsøg. Et par skud lige over mål og farlige indlæg var lige ved at snyde Jeppe Rømer i Næstveds mål, men også her slap gæsterne med skrækken.

I omkampen fik Thrane faktisk scoret på et Njai-indlæg, men igen blev der vinket for offside, og ifølge videobilleder på Sydbank Pokalens streaming var det tilsyneladende en forkert dom.

Igen havde Lasse Nielsen også et skarpt hovedstød, der blev reddet på stregen, og indskiftede Eric Zotorvie sparkede en ret så fri chance langt over mål.

Måske var de udeblevne mål det, der i slutfasen af omkampen frustrerede Njai. Næstved-spilleren havde en batalje med BSFs rødskæggede »kriger«, Marcus Woss, som senere blev matchvinderen, og den duel kostede Njai et rødt kort, da dommer Niclas Gomes mente, at han havde nikket Woss en skalle.