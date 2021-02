Ahmed Hassan blev matchvinder for Næstved, da man besejrede Fremad Amager. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Næstved sejrede på Amager

Sport Sjællandske - 04. februar 2021 kl. 16:42 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Næstved-spillerne fik værdifulde meter i benene, da de grønne var en tur på Amager for at møde Fremad Amager til en træningskamp, der bød på et højere tempo end de foregående og ikke mindst en 1-0-sejr.

Det var et Næstved-hold, der stillede op i en 3-5-2-formation. Den nye formation blev straks udfordret af et Fremad Amager-hold, der spillede sig til et overtag fra kampens start. Det resulterede i et par pæne muligheder. Blandt andet til den tidligere Næstved-kaptajn Kristoffer Munksgaard, der spillede en god kamp mod sin tidligere klub.

Fremad Amager havde to andre tidligere Næstved-spillere med fra start. Markus Mlynikowski og Jacob Pryts var også med fra start hos 1. dvisionsholdet, der har en pokalkamp mod Sønderjyske om få dage.

I takt med minutterne gik, fik Næstved mere og mere fat i spillet. Mod første halvlegs slutning var gæsterne oven i købet tæt på at komme foran i et par omgange. Tættest på en scoring kom Næstved, da Ahmed Hassan headede på overliggeren.

I anden halvleg fortsatte Næstved de gode takter. Der var stadig chancer i begge ender. Blandt andet var Munksgaard meget tæt på at score mod sin tidligere klub, men en fodparade fra Viktor Anker stoppede det foretagende.

Så var der straks mere held for Ahmed Hassan, da han scorede på et frispark med et kvarter tilbage.

Med 10 minutter tilbage af kampen satte Næstved den unge garde på banen, og det pressede de grønne lidt tilbage i kampens slutning, men trods et par nærgående Fremad-forsøg kørte Næstved en fin testsejr i hus.