Der har længe været spekulationer om Joel Felixs fremtid, men nu er de spekulationer fortid, da han skifter til Silkeborg. Foto: Simon Ydesen

Næstved sælger forsvarsprofil til Silkeborg

Sport Sjællandske - 20. august 2020 kl. 16:16 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rygterne har været der i flere uger, men nu er den god nok. Joel Felix skifter Næstved ud med Silkeborg. Den 22-årige forsvarsspiller kom til Næstved for et år siden, og efter blot en enkelt sæson hos de grønne har Joel Felix gjort sig så godt bemærket, at han tager springet til en større klub.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for den her mulighed, og jeg er meget taknemmelig overfor Næstved, fordi de gav mig chancen for et år siden, og det har været grundlaget for, at jeg nu kan tage det her skridt i min karriere, siger Joel Felix.

Han kan se tilbage på et år i Næstved på godt og ondt, men den nu tidligere Næstved-spiller har mange gode minder at tage med videre på trods af en nedrykning.

- Altså det var en ret vild sæson på mange måder. Der skete så meget, men personligt er jeg bare glad for, at jeg fik chancen for at spille. Jeg fik stor tillid fra de forskellige trænere, og jeg lærte helt vildt meget af de udfordringer, der var, siger Joel Felix.

Nu kan han se frem til nye holdkammerater og nye omgivelser i Silkeborg.

- Det glæder jeg mig meget til. Det er et skridt op for mig, og jeg håber, jeg kan fortsætte min udvikling og være med til at hjælpe Silkeborg, siger Joel Felix, der i øvrigt regner med at bosætte sig i den østjyske by.

I Næstved Boldklub er direktør Peter Nielsen godt tilfreds med, at man har fået lavet en god handel.

- Vi er godt tilfredse med at sende Joel videre til en højere hylde. Det er en god historie for os, fordi det er en ung spiller, der på meget kort tid har udviklet sig flot hos os. Der er ingen tvivl om, at det har været både i vores og Joels interesse at kunne sælge ham videre. Vi har fået en god økonomisk aftale ud af det, og Joel får lov til at spille videre på et niveau, hvor han kan fortsætte sin flotte udvikling, siger Peter Nielsen.

Salget af Joel Felix kommer i første omgang ikke til at påvirke Næstved-truppen, da Joel Felix ikke for alvor har været en del af sæsonforberedelserne indtil nu.

- Som udgangspunkt forventer jeg ikke, at vi går ud og henter en direkte erstatning for Joel, men der er lang tid tilbage af transfervinduet, og vi er naturligvis i markedet for at se på mulige forstærkninger. Skulle den rette mulighed byde sig, så er vi klar til at agere på den, siger Peter Nielsen.