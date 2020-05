Jesper Christiansen er fit igen og er klar til at tørne ud for Næstved, når man søndag møder Vejle i den første turneringskamp efter corona-pausen. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved-profiler forlænger en måned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved-profiler forlænger en måned

Sport Sjællandske - 26. maj 2020 kl. 13:47 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved Boldklub har en række spillere med kontraktudløb ved udgangen af juni, men nu er et par af de mest prominente navne streget fra den liste.

Jesper Christiansen og Mark Kongstedt har nemlig forlænget kontrakterne med en måned, så de også kan stå til rådighed i juli for Næstved.

- Det er klart, at vi gerne ville forlænge med Kongstedt og Jesper. Vi har også et håb om, at vi kan forlænge med Mikkel Bruhn, men da vi har lejet ham, kan det blive vanskeligere at få det på plads, men vi vil også gerne forlænge ham, siger Peter Dinesen.

For Jesper Christiansen var det en let beslutning at forlænge den eksisterende kontrakt yderligere en måned.

- Det var meget let at træffe den beslutning. Jeg håber, jeg kan hjælpe Næstved med at klare sig godt i resten af sæsonen, så alt andet ville ikke give mening, siger Jesper Christiansen.

Der er yderligere to spillere, som har kontraktudløb ved udgangen af juni. Victor Jatoba og Milenko Malovic.

- Dem er vi i dialog med, så jeg regner med, at vi også får forlængelser på plads med dem, siger Peter Dinesen.