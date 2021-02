Se billedserie Holbæks Christian Olsen havde en kæmpe chance i de døende sekunder for at sikre Holbæk en 4-3-sejr, men han missede en ellers nem tværpasning, og så blev det ved 3-3 mod Næstved. Fotos: Simon Ydesen

Næstved og Holbæk havde sig en målfest

Sport Sjællandske - 20. februar 2021 kl. 16:07 Af Simon Ydesen

Underholdningsværdien var i top, da Næstved og Holbæk gik sammen om at holde åbent hus i de to forsvar.

Det betød nemlig, at lørdagens træningskamp på kunstgræsbanen i Næstved bød på seks mål fordelt med tre til hver.

Victor Sørensen åbnede ballet, da han bragte Holbæk foran i det sjette minut af kampen. Her udnyttede Holbæk en fejl i Næstved-forsvaret, og så gik det ellers stærkt med at få sparket bolden i kassen.

Der var tale om en åben slagudveksling, hvor der ofte blev ret store afstande mellem de to holds kæder. Det skabte en del halve eller hele omstillingssituationer, og sådan en udnyttede Næstveds nye angriber Mileta Rajovic, da han efter 23 minutter steg til vejs og pandede bolden ind til 1-1. Den fysiske tilstedeværelse i feltet er noget, som Næstved i udpræget grad manglede i efteråret, men med Rajovic har man nu en mand, der gør livet surt for modstandernes forsvar. I den forbindelse hører det med til fortællingen, at Holbæks forsvar til tider så ret skrøbeligt ud.

Der gik imidlertid ikke mange minutter fra udligningen til, at Malte Sjørslev atter bragte Holbæk i front, da han bragede bolden i mål bag en prisgivet Nicklas Dannevang.

Nogenlunde det samme kan siges om Can Özcans udligning få minutter efter. Han bankede til bolden inde i Holbæks felt, og den kyssede nettet uden, at Holbæk-keeper Mikkel Kvist havde skyggen af chance for at stoppe kanonkuglen fra den tyske midtbanespiller.

Stillingen var 2-2 ved pausen, hvor det var tid til en række udskiftninger. Her blev Næstveds større bredde i truppen stille og roligt synlig i anden halvleg. Det var nemlig sydsjællænderne, der i store dele af de sidste 45 minutter var i teten. Det kunne end ikke et rødt kort til Ahmed Hassan ændre på.

Derfor var det også helt i tråd med spillet udvikling, da Lasse Nielsen bragte Næstved på sejrskurs med et hovedstødsmål efter 63 minutter. Bedst som det lignede en træningssejr til de grønne begik Næstved imidlertid et klodset straffespark, som den tidligere Næstved-spiller Jeppe Illum sikkert benyttede til at udligne til slutresultatet 3-3.

På kampens sidste angreb burde Holbæk have sikret sig sejren, da venstrebacken Christian Olsen var meget fri i Næstveds felt. Han lagde helt efter bogen bolden på tværs, der stod hele tre holdkammerater i kø for at sparke den ind i et tomt mål, men på forunderlig vis formåede han at levere en tværbold, der ikke ramte en eneste af de tre frie Holbæk-spillere. Særligt Mikkel Jensen kunne opgivende slå ud med armene, da dommeren få sekunder efter fløjtede af.

- Det var en kamp, hvor begge hold ikke gik på kompromis med sin egen taktik, og det gav en meget åben forestilling, siger Jeppe Illum.

Holbæk-profilen var glad for, at man fik nettet hele tre gange.

- Vi har slidt lidt med at score mål i nogle af de tidligere træningskampe, fordi vi ganske enkelt brænder for mange chancer. I dag var vi mere effektive, selvom vi havde mulighed for at vinde til sidst, siger Jeppe Illum.

Næstved-træner Pedro Hipolito var ikke helt så tilfreds med kampens iagttagelser.

- Vi lavede nogle gode ting offensivt, men vi må aldrig lade dem score tre gange. Defensivt var vi ikke gode nok i dag, men det tager vi med videre, og det må vi bare forbedre, siger Pedro Hipolito.