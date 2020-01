Se billedserie Den tidligere Næstved-spiller og nuværende Nykøbing-spiller Mikkel Juhl Andersen kunne ikke blot glæde sig over, at han vandt over sin tidligere klub. Han kunne også fejre 20 års fødselsdag på kampdagen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Næstved nedlagt af Nykøbing

Sport Sjællandske - 29. januar 2020 kl. 19:54 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds cheftræner Maximilian Dentz fremstod ikke helt tilfreds under træningskampen mod Nykøbing FC, og med god grund. Efter 1-2-nederlaget var en realitet, var han dog rolig nok til at give en meget skarp analyse af det, han netop havde set i opgøret mellem de to lokalrivaler.

- Nu er det heldigvis ikke resultatet, der tæller i en træningskamp, og vi har stadig tid til at bygge på spillet, og det skal vi naturligvis have gjort, konstaterede Maximilian Dentz.

Kampen var dårligt kommet i gang, og de sidste tilskuere havde næppe nået at indfinde sig, inden Mathias Kristensen havde bragt falstringerne foran på en scoring, der lugtede meget af offside.

Linjedommerens flag forblev imidlertid nede, og så var det bare en skam for Næstved, at hans kollega på den modsatte sidelinje var mere vaks med flaget, da Næstved i sit første angreb kom frem til en åben scoringschance. Her blev der imidlertid vinket for offside, hvilket nok også var korrekt.

Næstved fik skabt et par halve chancer yderligere i første halvleg, og en enkelt stor chance blev det også til.

Mark Kongstedt spillede Oliver White - en amerikansk prøveangriber - fri, men han overplacerede sin afslutning fra fri position. Ellers var det småt med chancer i begge ender i løbet af de første 45 minutter. Og lad det være sagt med det samme. Ved første øjekast ligner Oliver White ikke et oplagt supplement til den lidt tyndbenede Næstved-offensiv.

Nykøbing havde flere tilløb til scoringsmuligheder. Den største mulighed blev imidlertid forpurret af linjedommeren på Næstveds banehalvdel, der nu var vågnet op til dåd. Den situation lignede dog unægtelig en ny fejldom fra den uheldige helt med flaget.

Boldbesiddelsen var nogenlunde ligeligt fordelt, men der var ret markant forskel på, hvilke spillere, der havde bolden mest på de to hold. Hos Nykøbing var det mest af alt Mathias Gehrt, der fra sin centrale midtbaneposition ofte kunne sætte spillet på Næstveds banehalvdel, mens det hos hjemmeholdet var småt med aktionerne fra de centrale midtbanespillere. Her var det i stedet målmand Mikkel Bruhn og de to midstoppere Magnus Jørgensen og Christian Enemark, der havde bolden suverænt mest.

Det var tydeligt, at Næstved havde problemer med at få flyttet spillet frem på banen og ud fra bagkæden, men det blev dog bedre efter pausen.

- Det er ret åbenlyst, at vi har problemer på den sidste tredjedel af banen, når vi har bolden, men det er heldigvis noget, vi kan arbejde med. Vi har fået Oliver Haurits ind, og han kommer til at kunne hjælpe os i den del af spillet, og så må vi arbejde på at gøre de øvrige spillere skarpere i den del, siger Maximilian Dentz.

I anden halvleg kom Næstved klart mere på bolden, men igen var det lidt for ofte forsvarspillerne, der måtte spille fra side til side, mens man tålmodigt ventede på en mulighed frem i banen. Luis Fernando, der var placeret som den defensive af de tre centrale midtbanespillere fik også flere berøringer på bolden, men man kan diskutere, om det næsten ikke var for mange berøringer. Tempoet døde nemlig ofte, når han modtog kuglen.

Ligesom i første halvleg blev det til enkelte Næstved-chancer, men helt farligt blev det i modsætning før pausen ikke for Næstved.

I stedet blev det dobbelt op på Nykøbings føring, da Mateus da Costa begik et klodset straffepark på Sebastian Koch, som han efterfølgende selv sparkede sikkert i nettet. Her resterede 11 minutter af kampen, der nu virkede afgjort.

Næstved forsøgte at sætte et sidste pres ind, hvilket kastede et straffespark af sig. Det var Ahmed Hassan hurtig til at eksekvere til en reducering med to minutter tilbage.

Det animerede Næstved-spillerne til at sætte et sidste pres ind mod et NFC-forsvar, der på det tidspunkt bestod af to U17-spillere og en normal sjællandsseriespiller. De holdt imidlertid stand, og derfor kunne gæsterne rejse hjem til Falster med en 2-1-sejr.

Som tidligere nævnt var resultatet ikke det afgørende for Næstveds tyske cheftræner. Han fokuserede i stedet på andre aspekter af mere positiv karakter.

- Vi mangler nogle af vores rutinerede spillere, der sidder ude med skader, så vi fik set nogle af de unge spillere i aktion, hvilket var nyttigt. Det er klart, at det kan ses, at vi eksempelvis mangler vores styrmand i forsvaret, siger Maximilian Dentz.

- Lige nu er vi stadig i en fase, hvor vi har fokus på noget fysik, og så kommer vi til at arbejde endnu mere med det taktiske frem mod forårspremieren, siger Maximilian Dentz.