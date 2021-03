Lasse Nielsen og resten af Næstved-holdet fik ikke udnyttet sine chancer, og det betød, at AB vandt en underholdende kamp 2-1. Foto: Kim Rasmussen

Næstved manglede skarpheden mod AB

Sport Sjællandske - 28. marts 2021 kl. 14:53 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det blev en ganske underholdende topkamp, da AB var på besøg i Næstved. De to hold formåede i den grad at byde hinanden op til dans. En dans, der endte med en 2-1-sejr til AB.

I kampens indledende fase var det gæsterne fra AB, der førte an. Derfor var det også helt i tråd med spillets udvikling, at Sylvester Seeger Hansen efter et kvarters spil bragte AB i front, da han trak ind i banen og afsluttede med højrefoden. Forsøget sad så tilpas godt, at det var umuligt for Nicklas Dannevang at nå ned til bolden, der gik i mål.

ABs scoring fik i den grad Næstved til at vågne op, og i resten af første halvleg var det sydsjællænderne, der havde taktstokken. Det kastede en del chancer af sig, og på en af dem bragte Christoffer Thrane balance på måltavlen.

Ahmed Hassan leverede en flot frispilning, som Thrane behandlede efter fortjeneste ved stensikkert at score til 1-1. Næstved kunne sagtens have bragt sig foran inden pausen, hvor man sad godt og grundigt på tingene, og den tendens så ud til at fortsætte ind i anden halvleg. I de første minutter efter pausen havde både Mileta Rajovic og Christoffer Thrane gode muligheder for at bringe Næstved i front. Det blev dog ved lige ved og næsten for hjemmeholdet, og i stedet kæmpede AB sig gradvist tilbage i kampen.

Sylvester Seeger-Hansen var ikke færdig med at kaste glans over AB-præstationen, og med et kvarter tilbage af opgøret bragte han atter akademikerne i front, da han flot afdriblede et par Næstved-spillere i feltet, inden han scorede.

Mod slutningen forsøgte Næstved at mobilisere et pres, men det helt afgørende pres mod AB-målet udeblev. Jesper Christiansen var tættest på en udligning, da han headede et hjørnespark mod mål, men her var Jonathans Fischer på plads i AB-målet.

I overtiden følte Næstved for tredje gang i kampen, at man blev snydt for et straffespark, da Christoffer Thrane blev nedlagt, men dommer Jonas Bæk lod spillet køre videre.

ABs sejr betyder, at de to hold nu begge er noteret for 29 point i sub-toppen af rækken. AB har dog spillet en kamp mindre.

